El Gobierno de la provincia de Buenos Aires quiere terminar la construcción de una de las autopistas más relevantes del conurbano. Aún es necesario llevar a cabo las obras requeridas para completar la ruta que vincula el norte y el sur bonaerense, conectando 12 municipios.

La carretera en cuestión es la Autopista Presidente Perón, una gran obra de infraestructura que lleva más de 20 años en ejecución y que conectará el norte con el sur del conurbano bonaerense. El objetivo del proyecto es finalizar los sectores que aún están pendientes y modernizar toda la traza para lograr una circulación mucho más fluida y segura.

Tras 20 años paralizada, buscan terminar una autopista clave que atravesará Buenos Aires de norte a sur (foto: archivo).

Finalizan la construcción de la Autopista Presidente Perón

Quedan aproximadamente 30 kilómetros sin pavimentar, motivo por el cual los intendentes de la región han advertido sobre el rápido deterioro de los sectores que aún no están en obra. El corredor es de suma importancia por atravesar importantes municipios:

San Isidro

General San Martín

Tres de Febrero

Hurlingham

Ituzaingó

Merlo

La Matanza

Ezeiza

San Vicente

Presidente Perón

Florencio Varela

Berazategui.

Detalles de la nueva ruta Ituzaingó - La Plata

Las obras tienen como objetivo completar los tramos faltantes de los 83 kilómetros de ruta, que se extienden desde el Acceso Oeste en Ituzaingó hasta la Autovía RP2 en La Plata. Este proyecto incluirá los siguientes aspectos:

Dos carriles por sentido

Colectoras

Distribuidores

Pasos a nivel

Iluminación LED

Señalización inteligente.

Obras en la autopista: detalles por tramos

Las obras en la autopista se llevarán a cabo en diferentes tramos:

Primera sección

El primer tramo conecta el Camino del Buen Ayre con el Acceso Oeste a la altura del arroyo Morales. El avance se ubica en 84% sobre un total de 25,6 kilómetros, aunque no se completó en su totalidad. La ruta atraviesa los distritos de Ituzaingó, Merlo y La Matanza.

Este tramo se habilitó parcialmente en 9 kilómetros, desde la Ruta Provincial 40 hasta el acceso al barrio 20 de Junio en La Matanza.

Segundo tramo

Comienza en el barrio 20 de Junio (partido de La Matanza) y se extiende hasta la Ruta Provincial 58. Tiene una longitud total de 28,4 km y presenta un avance del 95%. Atraviesa los partidos de La Matanza, Ezeiza, San Vicente y Presidente Perón.

Tercer tramo

Va desde la Ruta Provincial 58 hasta la Ruta Provincial 53, con una longitud de 18,6 kilómetros y un avance físico del 85%. Recorre territorio de los municipios de San Vicente, Presidente Perón y Florencio Varela.

Cuarto tramo

Une la Ruta Provincial 53 con la Autovía 2 a lo largo de 10 kilómetros. Este tramo se encuentra judicializado desde septiembre de 2012 y actualmente está paralizado, pendiente de reiniciar el proceso licitatorio. Solo registra un avance del 2% y pasa por los partidos de Florencio Varela y Berazategui.

Mejoras en seguridad vial con cámaras en la autopista

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires también planea implementar un sistema de peaje en la nueva autopista, lo que permitirá financiar su mantenimiento y futuras ampliaciones.

Además, se prevé la creación de áreas de descanso y servicios para los viajeros, mejorando la experiencia de quienes utilicen esta importante vía.

El avance de la construcción de la autopista se considera crucial para la reactivación económica de la región, ya que facilitará el transporte de mercancías y la movilidad de los ciudadanos.

Se estima que la finalización de la obra generará miles de empleos directos e indirectos, contribuyendo al desarrollo local.