Brutal choque y milagro entre cinco vehículos: el múltiple accidente que dejó personas atrapadas y una importante ruta cortada.

Un fuerte accidente alteró durante varias horas la circulación en la ruta provincial 18, a la altura de La Carolina, cerca de Alvear. La secuencia quedó registrada en video y comenzó cuando un vehículo de carga impactó contra una camioneta que había reducido su velocidad detrás de otro camión detenido ante un semáforo.

La colisión inicial desencadenó nuevos impactos y terminó involucrando a cuatro vehículos, mientras que una persona tuvo que ser asistida por las heridas sufridas. La grabación, realizada desde un automóvil que avanzaba en sentido contrario, permite observar cómo una camioneta blanca quedó atravesada sobre la calzada y generó una situación de riesgo para los demás conductores.

Cómo ocurrió el choque múltiple en la ruta 18

El hecho se produjo cerca del kilómetro 5, en las inmediaciones de un semáforo. Una camioneta que se desplazaba hacia el sur disminuyó la marcha detrás de un camión que aguardaba para continuar, pero otro transporte de carga la embistió desde atrás y la fuerza del impacto la llevó hacia el carril opuesto.

Una vez desplazada, la pick up chocó contra otro camión, lo que amplió la magnitud de la colisión. También quedó involucrado un Volkswagen Up! que circulaba rumbo a Rosario con dos ocupantes, mientras los vehículos afectados quedaron distribuidos sobre la ruta.

La escena obligó a desplegar un importante operativo de seguridad. Personal policial trabajó en el lugar para establecer la mecánica del accidente, mientras se brindaba asistencia a las personas involucradas y se atendía a quien había sufrido heridas.

Desvíos y demoras por el operativo

El tránsito permaneció condicionado durante buena parte de la mañana debido a las tareas necesarias para asistir a los involucrados y retirar los vehículos de la calzada. La interrupción generó demoras para quienes intentaban atravesar ese tramo de la ruta.

Frente a la situación, el Gobierno de Santa Fe estableció desvíos hacia la ruta nacional A012 para ordenar la circulación mientras continuaban los trabajos. Las autoridades recomendaron evitar el sector hasta que concluyeran las tareas desplegadas tras el choque.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial también comunicó la presencia del operativo y participó en las acciones destinadas a organizar el tránsito. Mientras se despejaba la zona, los conductores debieron utilizar los recorridos alternativos previstos por las autoridades.