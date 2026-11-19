Operativo en Fuerte Apache: abatieron a Mayonesa, la mano derecha del Gordo Tilín, y dieron con una fábrica de armas “tumberas”.

Joel Sebastián Magallanes, alias “Mayonesa”, fue abatido en Fuerte Apache, en el partido de Tres de Febrero, al oeste del conurbano. El delincuente de 17 años estaba acusado por el crimen del policía bonaerense Alan Cristian Molina.

Un allanamiento realizado hace un mes y medio derivó en investigaciones hacia el operativo. El operativo dio también con una fabrica de armas “tumberas”.

Cómo se gestó el operativo en Fuerte Apache

El 2 de octubre se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio de un hombre que fabricaba armas caseras y era proveedor de la banda de “Mayonesa” y “Gordo Tilín”, el líder de una organización criminal que también operaba en el barrio Ejército de los Andes, nombre oficial de Fuerte Apache.

Joel Sebastián Magallanes, alias “Mayonesa”, el delincuente de 17 años acusado por el crimen del policía bonaerense Alan Cristian Molina, fue abatido durante un megaoperativo en el complejo habitacional Fuerte Apache. Fuente: NA / Policia Bonaerense

A raíz de esa situación, comenzaron las tareas investigativas y efectivos de la Dirección de Investigación de Delitos Federales de la Policía Federal ingresaron al asentamiento, llevaron a cabo 25 allanamientos en simultáneo y dieron con el prófugo, a quien abatieron durante un enfrentamiento armado.

Así abatieron a “Mayonesa” en el megaoperativo

El joven, quien estaba prófugo desde la muerte del agente, recibió siete impactos impactos de bala: uno en cada brazo, uno en el tórax, y cuatro impactos en ambos miembros inferiores, por lo que murió en el acto, y en las próximas hora se enviará su cuerpo a la morgue de Lomas de Zamora para realizar la autopsia.

Además, se incautaron ocho armas de fuego (de diferente tipo), y dos chalecos anti bala y se desarticuló un tallere clandestino, donde se fabricaban armas caseras.

Molina, en tanto, tenía 30 años y era padre de un bebé de dos meses, concurrió el 18 de julio a Fuerte Apache junto a otros policías. En ese momento quisieron identificar a dos hombres que escaparon en dirección al interior del Nudo 1.

El damnificado se adelantó unos metros respecto de sus compañeros y, cuando ingresó a esa zona, resultó herido de bala. Alan fue trasladado al hospital Carrillo de Ciudadela; el personal de salud constató lesiones en la axila derecha y otra en la cintura del lado izquierdo, sin orificio de salida, y luego se confirmó su deceso.