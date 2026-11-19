Detuvieron a la esposa del terrorista italiano prófugo Bertulazzi en San Telmo: “Colaboró con la fuga”.

La Policía Federal detuvo a Betina Erika Köpcke, esposa de Leonardo Bertulazzi, el ciudadano italiano que permanece prófugo de la Justicia, luego de detectar elementos que indicarían que habría tenido conocimiento previo del plan de escape. La investigación apunta a una posible participación de la mujer en la planificación de la evasión, a partir de pruebas recuperadas de un teléfono celular abandonado por el fugitivo.

El procedimiento se realizó en el barrio porteño de San Telmo por orden de la jueza federal María Servini. Entre los elementos incorporados a la causa aparecen fotografías tomadas meses antes de la fuga, en las que se observa a Köpcke frente al portón del inmueble por donde escapó Bertulazzi y las cuerdas que habrían sido utilizadas para concretar la huida.

Detienen a la esposa de Leonardo Bertulazzi

La Policía Federal detuvo en las últimas horas a Betina Erika Köpcke, esposa de Leonardo Bertulazzi, el terrorista italiano que continúa prófugo de la Justicia, al sostener que existen elementos para determinar que tenía conocimiento previo y detallado del plan de escape.

“Köpcke permanece detenida e incomunicada. En el teléfono celular que dejó Bertulazzi se encontraron elementos que indicarían que colaboró con la fuga, entre ellos, fotos de ella frente al portón por donde escapó Bertulazzi y de las cuerdas que habría utilizado para huir”, informó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en su cuenta de X.

Leonardo Bertulazzi, ex miembro de las Brigadas Rojas italianas cumplía arresto domiciliario en el barrio porteño de San Telmo. Fuente: PFA / NA

El procedimiento fue realizado este miércoles por efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales, por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1, a cargo de la jueza María Servini, luego de que surgieran nuevas pruebas que vincularían a la mujer con la planificación de la fuga.

La investigación permitió establecer que Köpcke habría tenido conocimiento previo y detallado del plan de escape de Bertulazzi. Esta hipótesis se sustenta tras el análisis forense de un celular encontrado en una mochila negra que el prófugo abandonó al momento de su evasión, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

Qué pruebas encontraron y cómo seguirá la investigación judicial

La Justicia ordenó el allanamiento del domicilio de Köpcke, de 77 años, en el barrio porteño de San Telmo, donde fue localizada y detenida. Durante el operativo, los investigadores secuestraron un celular, tres dispositivos de almacenamiento USB, documentación médica vinculada al prófugo y distintos recortes periodísticos relacionados con su fuga. Todos los elementos serán incorporados a la investigación judicial.

Entre los elementos recuperados se identificaron fotografías tomadas en octubre de 2025, en las que se observa a la mujer frente al portón del inmueble de la calle Bolívar, por donde posteriormente se concretó la fuga. También se encontraron imágenes de las cuerdas ubicadas junto al balcón utilizado como vía de escape, registradas varios meses antes del hecho.

Por disposición de la jueza Servini, la mujer quedó detenida en carácter de incomunicada y será trasladada a la sede judicial para prestar declaración indagatoria este jueves. La causa continúa bajo investigación, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº12, a cargo de María Alejandra Mangano, mientras avanzan las diligencias destinadas a determinar las responsabilidades en la evasión de Bertulazzi.