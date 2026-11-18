Aníbal Lotocki se volvió conocido públicamente como cirujano plástico de numerosas figuras del espectáculo. El médico realizaba intervenciones estéticas en clínicas privadas y utilizaba sustancias de relleno que provocaron graves cuadros de salud en sus pacientes como Silvina Luna , quien falleció a raíz de la mala praxis. A raíz de estas denuncias, varios damnificados iniciaron acciones legales tras sufrir lesiones permanentes y complicaciones irreversibles.

Este historial de demandas derivó en múltiples causas penales que conmocionaron a la opinión pública como la de la famosa modelo que falleció en 2023. El profesional enfrenta ahora un nuevo proceso por su presunta responsabilidad en estas prácticas médicas. Sin embargo, el debate oral llegará hoy a un momento clave mientras la defensa intenta modificar la prueba técnica del expediente .

¿Qué pasa hoy en el juicio y por qué es importante?

Las audiencias continúan este miércoles con la declaración de dos testigos vinculados a una de las denunciantes. Durante el inicio de la jornada, el tribunal resolverá un planteo presentado por los abogados defensores sobre los peritajes médicos. Por eso, esta decisión marcará el rumbo de las próximas etapas del debate oral.

Además, los testimonios previstos buscarán aportar precisiones sobre el estado de salud de las víctimas. Estas declaraciones se suman a los antecedentes aportados por figuras del espectáculo en las semanas anteriores. Así, los jueces analizan cada elemento probatorio para esclarecer las responsabilidades penales en juego.

De esta forma, en el marco del juicio contra Lotocki, este miércoles declaran dos testigos y se resolverá una etapa clave del caso donde se decidirá sobre una prueba sobre las condiciones médicas de los querellantes .

El caso de Silvina Luna es uno de los más fuertes en esta megacausa.

Un caso judicial mediático que resta definirse

El proceso penal transcurre ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 17 de la Ciudad de Buenos Aires. La causa investiga la muerte del paciente Cristián Zárate tras una cirugía estética así como las secuelas sufridas por otros damnificados. Sin embargo, el expediente sufrió modificaciones luego de que algunas presentaciones iniciales fueran declaradas prescriptas.