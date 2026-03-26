La billetera digital Cuenta DNI, desarrollada por el Banco Provincia, incorporó una nueva modalidad de pago sin contacto que permite acceder a reintegros y descuentos en distintos rubros de consumo diario. Entre las novedades se destaca un beneficio especial para quienes utilizan el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A través de la tecnología NFC, los usuarios pueden pagar el colectivo, subte y premetro acercando el celular al lector y obtener la devolución total del valor del pasaje en determinados medios de transporte. La promoción está dirigida a quienes abonen sus viajes con la tarjeta Visa Débito del Banco Provincia vinculada al celular mediante el sistema de pago sin contacto. En esos casos, el banco reintegra el monto completo del viaje realizado en subtes, premetro y colectivos adheridos. El beneficio se puede utilizar todos los días, aunque cuenta con un límite mensual. Cada tarjeta tiene un tope de devolución de hasta $ 10.000 por mes en consumos de transporte realizados con esta modalidad. Para acceder a la promoción, los usuarios deben configurar la función NFC dentro de la aplicación. El procedimiento incluye algunos pasos simples: Además del beneficio en transporte, la billetera digital mantiene distintas promociones en comercios y espacios de consumo durante marzo de 2026. En supermercados, por ejemplo, se aplica un 30% de descuento todos los jueves en Coto, sin tope de reintegro. El ahorro se refleja automáticamente al momento de pagar con la modalidad sin contacto. El programa también suma beneficios en espectáculos y gastronomía. Dentro del Movistar Arena, los usuarios pueden obtener un reintegro del 10% en locales gastronómicos, con un límite mensual de $ 5.000 por tarjeta. Otro de los acuerdos vigentes es con Starbucks, donde la app ofrece 20% de descuento todos los días en bebidas seleccionadas, como Mocha Latte y Mocha Frappuccino, siempre que el pago se realice con tarjeta Visa desde el celular. El sistema de promociones también alcanza a distintos rubros del consumo cotidiano. Entre las principales ofertas se encuentran: