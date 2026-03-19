En medio de la búsqueda de promociones para el hogar, distintas cadenas de supermercados activaron descuentos en productos de blanco, especialmente en sábanas. Las rebajas alcanzan hasta el 32% y se pueden encontrar en tiendas físicas y online de grandes cadenas. Las ofertas incluyen juegos completos y sábanas ajustables de diferentes tamaños y calidades, con promociones especiales como segundas unidades al 50% o rebajas directas. Entre las empresas que lanzaron estas promociones aparecen Carrefour, Jumbo y ChangoMás. Además de los descuentos, algunas de las cadenas permiten financiar las compras en cuotas sin interés, lo que amplía las opciones para renovar la ropa de cama a menor costo. La cadena ofrece promociones del tipo “2do al 50%” en distintos productos de su línea Tex Home: En Jumbo se destacan descuentos de entre el 40% y el 50% en diferentes modelos: La cadena ChangoMás también ofrece rebajas del 40% en distintos productos de ropa de cama: