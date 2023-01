Vacunas COVID: qué hay detrás del video en el que un supuesto ejecutivo de Pfizer afirma que manipulan el virus para crear nuevas variantes

Un grupo activista estadounidense llamado Project Veritas publicó un falso video, en el que un supuestos ejecutivo de Pfizer "admite" que la compañía muta el virus SARS-CoV-2 intencionalmente para crear nuevas vacunas.

En las imágenes se visualiza a un tal Jordon Trishton Walker, un supuesto director de Investigación y Desarrollo de la empresa farmacéutica, según Proyect Veritas.

"Algunas veces aparecen mutaciones para las que no estamos preparados, como delta u ómicron. En cualquier caso, va a ser una gallina de los huevos de oro. COVID va a ser una fuente de ingreso para nosotros durante un tiempo", se escucha decir al ejecutivo en el video que los medios internacionales investigan su veracidad.

En tan solo horas, la publicación alcanzó 40 millones de visualizaciones. Debido a su alcance, la justicia de Estados Unidos recibió miles de denuncias exigiendo que se inicie una investigación oficial para descubrir la verdad detrás de la cámara oculta.

En esta línea, el senador Ron Johnson expresó su opinión a través de redes sociales: "Es hora de que el congreso investigue a fondo a los fabricantes de vacunas y todo el proceso de aprobación", sentenció.

En ese sentido, hace unos días, un grupo de investigadores antivacunas solicitó que se retiren del mercado las vacunas contra el Covid-19 debido a sus efectos secundarios.

Cómo saber la ubicación de un celular con el número de teléfono: en simples pasos y sin que nadie se entere



La excelente noticia de ANSES: todo los detalles del nuevo aumento de marzo para jubilados y pensionados







Vacunas COVID: La verdad detrás del video del ejecutivo de Pfizer

El video alertó a las autoridades, quienes iniciaron una investigación con el objetivo de comprobar la veracidad de la publicación. A pesar de que no hubo avances significativos, todo indicaría que el video es falso, según indicaron en una publicación de Forbes.

Chequeo del falso video en el que se acusa a Pfizer de crear nuevas variantes de COVID

El primer paso del chequeo que hicieron le medios internacionales consistió en buscar a Jordon Trishton Walker en los motores de búsqueda. Los resultados arrojan que no existe prueba alguna de que cumpla el rol de director dentro de la compañía.

Asimismo, en una parte del video el presunto entrevistador encubierto preguntó: "Entonces, ¿Pfizer está pensando en mutar el virus?". A esto, el supuesto ejecutivo de la farmacéutica respondió: "Fue un pensamiento que surgió en una reunión y pensamos ¿por qué no lo hacemos?".



En esta línea, los usuarios en internet afirman que, suponiendo que la conversación sea real, podría ser un sólo una "situación hipotética".



Por último, Project Veritas, el proyecto activista que "chequea información" y difunde videos en contra de los medios de comunicación de masas, fue acusado en varias ocasiones de difundir y promover material "editado y falso". Por ese motivo, el video del aparente director de Pfizer pierde más credibilidad aún.

Wow. 25 Million views %uD83D%uDD25pic.twitter.com/xaRvlD5qTo — Project Veritas (@Project_Veritas) January 29, 2023

Alerta conductores: la nueva normativa que los coches tendrán que tener para poder circular en 2023



Expulsión en Gran Hermano 2022: un participante podría recibir una fuerte sanción y deberá abandonar hoy la casa

Alerta COVID: investigadores solicitan retirar las vacunas Pfizer del mercado

Hace unos días, un médico estadounidense antivacunas solicitó que retiren del mercado las vacunas contra el Covid-19 de las empresas Pfizer y Moderna al argumentar que los antivirales tienen "más efectos negativos que positivos".

A pesar de que está científicamente confirmado que las vacunas son necesarias para evitar hospitalizaciones y muertes por COVID , el profesional Joseph Fraiman insiste con dar de baja a la distribución y fabricación de los antivirales.



Para verificar su declaración, Fraiman analizó las investigaciones de la Sociedad Europea de Cardiología que afirman que la inoculación contra el virus aumenta la posibilidad de sufrir accidentes cerebrovasculares isquémicos e infartos.

"No veo cómo alguien no puede estar seguro de que los beneficios superan los daños a nivel de población, o incluso en los grupos de alto riesgo. No veo la evidencia para respaldar esa afirmación", remarcó el antivacunas para el medio The Epoch Times.



Además, agregó: "Dado ese escenario, creo que las personas no deberían recibir las vacunas fuera de un ensayo clínico, porque tenemos que averiguar si los beneficios superan al daño o si el daño supera a los beneficios".

Alerta dólar blue: suben los costos de las cuevas, los paga el cliente y pasa al billete



Empleados de Comercio: publican las escalas finales a cobrar hasta abril 2023, categoría por categoría

Vacunas COVID: alertan sobre nuevos efectos secundarios

Según actualizó el Centro para el control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) se notificaron nuevas reacciones adversas tras la aplicación de las vacunas contra el coronavirus.

Los secundarios de las vacunas contra el COVID son:

Anafilaxia : reacción alérgica grave. Si sucede tras la vacuna, acuda a un centro de salud de manera inmediata.

: reacción alérgica grave. Si sucede tras la vacuna, acuda a un centro de salud de manera inmediata. Síndrome de trombosis con trombocitopenia : provoca la coagulación de la sangre en los vasos sanguíneos y disminuye la cantidad de plaquetas.

: provoca la coagulación de la sangre en los vasos sanguíneos y disminuye la cantidad de plaquetas. Síndrome de Guillan-Barré: refiere al trastorno por el cual el propio sistema inmunitario de la persona daña las neuronas y debilita los músculos. Puede provocar parálisis.

Es primordial aclarar que las vacunas contra el coronavirus que circulan en el mundo redujeron entre 6 y 12 veces la mortalidad por Covid-19, según un relevamiento que realizó el Ministerio de Salud de la Nación.

Según el investigador del Conicet y bioinformático de la Universidad Nacional de Rosario Ricardo Quiroga indicó a Télam que "se observa con claridad que para el grupo mayor de 50 años fallecieron 6,5 veces más frecuentemente las personas no vacunadas que las vacunadas".