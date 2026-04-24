Las vacaciones de invierno son uno de los momentos más esperados del año para estudiantes y familias. En 2026, el receso escolar se concentra en julio, pero las fechas no son iguales en todo el país. Cada provincia tiene autonomía para establecer su propio cronograma educativo dentro de los lineamientos del Consejo Federal de Educación. Por este motivo conviene tenerlas claras con tiempo, sobre todo si hay un viaje o una actividad planificada en familia. Las vacaciones de invierno 2026 tendrán una duración de dos semanas en todos los niveles educativos. Las fechas, según el calendario oficial publicado por el Ministerio de Capital Humano, son las siguientes: Es fundamental recordar que estas fechas corresponden a días hábiles, por lo que los fines de semana previos y posteriores prolongan la pausa. Una vez terminado el receso, el regreso a las aulas varía según el bloque de fechas de cada provincia. Esta información ayudará a millones de familias a lo largo del país que planean con anticipación un viaje, un descanso o alguna actividad durante el receso invernal escolar.