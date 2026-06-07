Después de varios días de debate sobre posibles cambios en el calendario escolar, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el ciclo escolar finalizará el 15 de julio, tal como estaba previsto originalmente. No obstante, algunos estados adelantarán las vacaciones de verano debido a situaciones extraordinarias, principalmente las altas temperaturas en distintas regiones del país.

“El territorio mexicano tiene realidades muy distintas. No es lo mismo Sonora con temperaturas de 45 grados, que la Huasteca Potosina con calor y humedad, o la Sierra de Oaxaca y la Chontalpa de Tabasco. Cada región requiere medidas acordes a sus condiciones”, señaló el secretario de Educación, Mario Delgado.

Estados mexicanos que adelantarán el cierre de clases

Entre las entidades que aprobaron concluir el ciclo escolar 2025-2026 antes de la fecha marcada por la SEP se encuentran Yucatán, Colima, Tlaxcala, Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí y Baja California Sur, con el objetivo de proteger la salud de estudiantes y docentes ante el calor extremo.

En Tamaulipas y Guanajuato también se adelantará el cierre de actividades escolares por acuerdos administrativos internos. Mientras tanto, en Jalisco no habrá modificación del calendario, aunque las autoridades educativas implementarán clases virtuales durante algunos partidos del Mundial 2026 para evitar problemas de movilidad.

¿Cuándo empiezan las vacaciones?

Estas son las fechas en las que terminarán las clases en los estados que adelantaron las vacaciones:

Colima: 25 de junio

Las autoridades educativas decidieron concluir el ciclo escolar el 25 de junio debido a las condiciones climáticas. La medida aplica para educación básica y escuelas de nivel medio superior incorporadas a la SEP.

Yucatán: 26 de junio

En Yucatán, el cierre de clases será el 26 de junio, ya que las altas temperaturas del verano representan un riesgo para estudiantes y personal docente.

Tlaxcala: 30 de junio

El ciclo escolar concluirá el 30 de junio tras una solicitud presentada por la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Baja California Sur: 3 de julio

La entidad ajustó su calendario escolar luego de acuerdos del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), buscando garantizar mejores condiciones para el cierre de actividades.

Nuevo León: 8 de julio

Las escuelas públicas y privadas finalizarán clases el 8 de julio. Aunque inicialmente se propuso adelantar aún más la fecha por el Mundial 2026, finalmente se confirmó este día como cierre oficial.

Sinaloa: 10 de julio

Debido a las altas temperaturas características de la temporada, las vacaciones comenzarán el 10 de julio, como ya ha ocurrido en ciclos anteriores.

Tamaulipas y Guanajuato: 10 de julio

Ambos estados acordaron adelantar el cierre escolar con respaldo del Conaedu.

San Luis Potosí

El ajuste aplicará únicamente para la región Huasteca, donde las altas temperaturas previstas podrían afectar las actividades escolares.

El regreso de las clases virtuales en México

Aunque no se adelantarán las vacaciones, las autoridades implementarán clases en línea los días 11, 18, 23 y 26 de junio, fechas en las que habrá partidos del Mundial 2026, con el fin de reducir afectaciones en la movilidad.