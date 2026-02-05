Hacer las compras del supermercado puede representar un gasto significativo en el presupuesto mensual de cualquier familia. En este contexto, la cadena de supermercados Dia lanzó una promoción especial con un 25% de descuento, aplicable al total de la compra realizada el martes 10 de febrero. El beneficio forma parte de la actualización del programa de fidelización ClubDia, que busca ofrecer herramientas de ahorro más flexibles y atractivas para sus usuarios. La oferta será válida tanto en tiendas físicas como online, sin mínimos de compra y sin tope de reintegro. El nuevo beneficio se basa en un cupón exclusivo de ClubDia, que permitirá a los socios obtener un 25% de descuento directo sobre el monto final de la compra. Para acceder al descuento del 25%, es necesario estar registrado en ClubDia, el programa de fidelización que reúne las promociones personalizadas y los beneficios especiales de la cadena. Para hacerlo, se deben seguir estos pasos: La inscripción es gratuita y se realiza en la aplicación móvil de DIA o a través del formulario disponible en el sitio web oficial (acá). El proceso es rápido y está diseñado para evitar pasos complejos o información innecesaria. Además, quienes se registren por primera vez reciben un cupón de bienvenida del 20%, que puede combinarse con la oferta del 10 de febrero, potenciando el ahorro en la primera compra. Además del cuponazo del 25%, ClubDia ofrece una serie de descuentos con distintos métodos de pago, disponibles durante febrero: