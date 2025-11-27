Con el crecimiento del entretenimiento en vivo y la búsqueda de experiencias completas antes de cada show, los grandes venues de Buenos Aires incorporaron nuevas propuestas para captar al público desde la previa. En ese contexto, el Movistar Arena sumó un nuevo espacio dedicado a la gastronomía, los servicios y el entretenimiento dentro de su recinto. La iniciativa busca mejorar la experiencia del público y ampliar los puntos de encuentro para los asistentes que llegan antes de cada espectáculo.

En la entrada principal del estadio, sobre la calle Humboldt, abrió el Espacio Dia, una propuesta que combina comidas rápidas, estaciones de recarga y un área de interacción pensada para que los visitantes generaran contenido y se llevaran un recuerdo de su paso por el Arena. La apertura formó parte del propósito de la marca de estar “cada día más cerca” y reforzó su presencia en uno de los centros culturales más activos de la Ciudad.

Con el concepto “Tu Dia vibra con el mejor sabor”, la compañía busca consolidar un punto de encuentro para los fanáticos que esperan el inicio de los shows. El objetivo es convertir esta parada en un espacio habitual de la previa, donde los asistentes encuentren comodidad, practicidad y una oferta gastronómica accesible.

Entre las propuestas destacadas, el público puede degustar la Pizza Tablita, un producto propio que la cadena describió como una opción “rica, práctica y recién salida del horno”. Además, el espacio incorporó estaciones gratuitas de recarga para celulares, un servicio pensado para garantizar que nadie se quedara sin batería en medio de la función. En paralelo, incorporó un photo opportunity bajo la consigna “Si no hay foto, no pasó”, una dinámica que invitó a compartir contenido y sumar interacción con la marca.

Analía Mikati, directora de Marketing y Fidelización de Dia Argentina, explicó que “nuestra fortaleza es la cercanía y esta no es solo por la capilaridad de tiendas, sino por la proximidad real con el cliente”. La ejecutiva afirmó que la iniciativa fortaleció la relación con los consumidores y permitió establecer un nuevo punto de contacto dentro del calendario cultural porteño.

“Hoy nos enorgullece presentar este nuevo Espacio Dia en un lugar tan icónico como el Movistar Arena. Es un hito para la marca, ya que lo convertimos en un nuevo punto de encuentro y disfrute, donde podemos conectar con nuestros clientes de una forma fresca y diferente”, sostuvo Mikati. También destacó que el proyecto funcionó como “una ventana inmejorable para acercar nuestros productos a nuevos consumidores”.

La estrategia se apoya en la trayectoria de la marca en acciones de cercanía. Desde los encuentros de las “Expertas en Ahorro” hasta los megaeventos en el Gran Rex y el Luna Park, la compañía construyó una comunidad que se expandió con el “Expertas Tour” y con múltiples activaciones familiares. Entre ellas, los Espacios Dia en la costa argentina durante tres temporadas y la presencia en el “Parque de Invierno” porteño durante dos ediciones.

Con más de 28 años en el país y presencia en siete provincias, la compañía se consolidó como un actor del comercio de barrio con fuerte apoyo en pymes locales y una red de franquicias que impulsó su crecimiento. Su programa de fidelización, ClubDia, reforzó ese vínculo al ofrecer beneficios personalizados y mantener un contacto directo con los consumidores.

La incorporación del Espacio Dia en el Movistar Arena amplió esa estrategia. La cadena apostó a integrarse a los momentos de ocio y entretenimiento del público, con una propuesta que combinó servicios útiles, oferta gastronómica y un espacio para compartir contenidos. Así reforzó su posicionamiento en cercanía y buscó sumar nuevos clientes desde un escenario cultural clave para la Ciudad.