La tendencia positiva en la que está inmersa Dia se acentúa trimestre a trimestre. Según los últimos datos de NielsenIQ, la compañía alcanzó la cuarta posición en el mercado, con un market share del 5,3% en marzo, mientras que en el acumulado del primer trimestre logra un 5,2%. Con estos porcentajes, la cadena controlada por el fondo de inversión LetterOne relega al grupo Eroski que cuenta con la fidelidad del 4,3% de los consumidores españoles. El informe de Nielsen IQ señala un incremento de 20 puntos básicos con respecto al mismo periodo de 2025 (+0,2%), datos por los que Dia España prácticamente duplicó el crecimiento del resto del mercado hasta marzo, gracias a la consolidación de su liderazgo en el segmento de proximidad. Lo cierto es que este avance confirma la tendencia positiva iniciada el pasado año y el sólido rendimiento de la compañía en los primeros meses de 2026, con ganancias de cuota tanto a corto como a largo plazo. “Una evolución que respalda la hoja de ruta marcada en su Plan Estratégico 2025-2029 que lleva un año en ejecución”, explica la compañía en un comunicado. La estrategia que le permite a Dia ganar mes a mes porciones más grandes de la tarta tiene como eje central el refuerzo de su propuesta de valor, centrada en la proximidad, un surtido de máxima calidad, con especial protagonismo de los productos frescos, y en una experiencia de compra cada vez más ágil, accesible y adaptada a las necesidades del cliente. “De este modo, el crecimiento en cuota avala la solidez del modelo de la compañía y consolida su posicionamiento como referente de una compra cercana, completa y de calidad”, afirma. Con la idea de adaptarse a las nuevas tendencias de consumo, que castigan principalmente al modelo de negocio centrado en los hipermercados, Dia consolida la expansión de su red de tiendas con la apertura de 22 nuevos supermercados en España durante el primer trimestre del año, lo que compensa el cierre de siete establecimientos. En rigor, este impulso responde a la hoja de ruta marcada en su Plan Estratégico 2025-2029, “Creciendo cada día”, con el que la compañía prevé 300 nuevas aperturas netas hasta 2029, de las cuales 100 se producirán este año. El objetivo es fortalecer su presencia en todo el territorio nacional. Al cierre de marzo, la cadena posee una red de 2373 supermercados. Dia achaca uno de los factores determinantes que impulsó las ventas de la compañía y, por extensión, la recuperación de cuota de mercado, a la apuesta por ofrecer un surtido equilibrado en el que el cliente puede elegir entre las mejores marcas de fabricante y una marca propia de la máxima calidad. Además, se apoya en su apuesta por el producto fresco y de proximidad. Dia trabaja con más de 1100 proveedores en España, a los que destina el 96% de sus compras. Por otra parte, hay que destacar la fuerte incidencia del crecimiento experimentado por el segmento de e-commerce. En este punto, Dia continúa impulsando su canal online para ampliar el alcance geográfico de sus ventas. De esta manera, destaca la empresa, su servicio de e-commerce ya alcanza al 84% de la población española, incluyendo a más de cuatro millones de personas en municipios de baja densidad poblacional, “consolidando su papel como referente de una compra fácil y accesible”. No solo Dia gana posiciones de mercado en el negocio de la distribución alimentaria, también lo hacen Mercadona, Lidl y Aldi al cierre de 2025, según los datos del panel de consumidores de Worldpanel by Numerator. Carrefour y Alcampo representan la otra cara de la moneda por culpa de su dependencia del hipermercado. Yendo por empresa, la cadena que lidera Juan Roig alcanza una cuota de mercado del 27%, tras sumar seis décimas respecto a 2024. Porcentaje que toma más valor aun si se tiene en cuenta que el 93,2% de los consumidores españoles pasan por sus estanterías. Otro dato: la compañía valenciana presenta el mayor nivel de fidelidad del mercado, con un 29% del gasto de sus clientes concentrado en sus locales. Le sigue Carrefour, con un 9% de cuota, aunque la cadena francesa pierde siete décimas respecto al año anterior. También retrocede en número de compradores, al llegar al 63,8% de penetración, esto es, un 1,8% menos. En cuanto a fidelidad de gasto, también cae, y lo hace hasta el 13,7%. La tercera posición la ocupa Lidl con una cuota del 6,9%, cinco décimas más que en el ejercicio anterior. Por otra parte, los alemanes continúan ampliando su base de clientes, que toca el 68,5% de los hogares, al tiempo que incrementa su nivel de fidelidad hasta el 10%. Eroski abandonó la cuarta posición. Su participación de mercado del 4,3% quedó por detrás del 5,3% que alcanzó Dia en marzo pasado. Con todo, la cadena mantiene una penetración del 27,1% de los hogares y un nivel de fidelidad del 14,1%. En el último lote aparecen los logos de Alcampo y Aldi. El primero, con una cuota del 2,8%, dos décimas menos que en 2024. En tanto, la empresa alemana tiene una cuota del 2%, lo que supone una suba de dos décimas, y alcanza una penetración del 41,2% de los hogares, mostrando en este ítem uno de los crecimientos más importantes del sector.