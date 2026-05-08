El Gobierno de la Ciudad de México reforzó su apuesta por el comercio de barrio con el programa MERCOMUNA, una estrategia social que entrega vales a familias para comprar directamente en mercados, tianguis y tiendas pequeñas. La iniciativa pretende que el dinero circule dentro de las comunidades y no termine concentrado en grandes cadenas comerciales. De acuerdo con la administración de Clara Brugada, el esquema permite que las personas accedan a productos básicos mientras se fortalece la economía local. En la promoción oficial del programa MERCOMUNA se destaca que “el consumo se queda en los barrios, fortaleciendo mercados, tianguis y pequeños comercios”. El programa señala que uno de sus principales objetivos es brindar “apoyo directo a las familias” mediante vales “que funcionan como dinero”. Con ello, las autoridades buscan facilitar la compra de alimentos y artículos esenciales sin depender exclusivamente de supermercados o tiendas de autoservicio. Además, el Gobierno de la CDMX sostiene que MERCOMUNA genera un “beneficio para comerciantes”, ya que “aumentan sus ventas y se fortalece el comercio de proximidad en la ciudad”. La estrategia apunta especialmente a pequeños negocios que dependen del consumo diario en colonias y barrios populares. Otro de los puntos centrales del programa es que los recursos públicos regresen directamente a las comunidades. Según la campaña oficial, “los impuestos se transforman en apoyo directo a la ciudadanía”, permitiendo que el dinero vuelva a circular entre productores, comerciantes y consumidores locales. La administración de la Ciudad de México también afirmó que MERCOMUNA “fortalece la autonomía económica”, debido a que “las familias deciden en qué gastar sus vales según sus necesidades”. Con ello, el programa busca impulsar una red de consumo comunitario basada en mercados tradicionales, tienditas y pequeños establecimientos.