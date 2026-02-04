Los jubilados que cobran sus haberes a través del Banco de la Nación Argentina podrán acceder durante febrero a un beneficio que reduce el gasto mensual en farmacias y alcanza a miles de personas en todo el país. La iniciativa se enmarca dentro de los programas de beneficios del BNA y apunta a acompañar el poder adquisitivo de los jubilados ANSES y de otras cajas mediante descuentos directos en compras esenciales realizadas con medios digitales. El programa ofrece un descuento del 10% en farmacias adheridas que se aplica todos los lunes y se activa únicamente al pagar a través de la billetera digital MODO utilizando la app BNA+. El beneficio estará vigente hasta el 28 de febrero de 2026 y se aplica de manera automática siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la entidad bancaria. La promoción está destinada exclusivamente a jubilados que cobren sus haberes en una cuenta monetaria del Banco Nación y no requiere inscripción previa ni trámites adicionales para comenzar a utilizarla. El reintegro se acredita de forma directa en la cuenta del cliente y cuenta con un tope mensual de $ 10.000 por persona, lo que permite sostener el beneficio durante todo el mes. Los principales puntos del programa incluyen: Para obtener el descuento es obligatorio utilizar medios de pago específicos emitidos por el Banco Nación y realizar la operación exclusivamente desde la plataforma MODO integrada a BNA+. Están habilitadas las tarjetas de débito Mastercard Jubilados y las tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Nación, siempre que la compra se procese mediante la billetera digital oficial. Además del descuento directo, los jubilados podrán acceder a la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés, una opción que permite mayor flexibilidad al momento de afrontar gastos en medicamentos. Los medios de pago incluidos en la promoción son: El requisito central para acceder al beneficio es cobrar la jubilación en una cuenta monetaria del Banco de la Nación Argentina, ya que el sistema valida automáticamente esa condición al momento del pago. También es indispensable que la compra se realice pagando exclusivamente con MODO desde BNA+, dado que otras billeteras virtuales o métodos de pago no activan el descuento.