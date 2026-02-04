Un famoso supermercado cerró sus puertas en uno de los shoppings más concurridos del país, en una decisión que vuelve a poner el foco sobre la crisis del consumo, los cambios de hábitos y la reconfiguración del negocio retail en la Argentina. El local había sido presentado como una propuesta innovadora y premium, orientada a un público urbano y de alto tránsito.

El cierre se produjo en un shopping de Buenos Aires, ubicado en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, y sorprendió tanto a clientes como a referentes del sector. El local funcionaba con un formato distinto al supermercado tradicional, ya que incorporaba productos frescos, elaboración propia y experiencia de compra asistida.

Durante sus poco más de dos años de operación, esta tienda ocupó una superficie cercana a los 1.800 metros cuadrados, tras una inversión de 3 millones de dólares y había reemplazado a un histórico jugador del retail: Walmart.

¿Qué supermercado cerró en un famoso shopping?

El supermercado que bajó sus persianas fue el Fresh Market, el formato con el que Grupo Libertad intentó desembarcar en la Ciudad de Buenos Aires. La tienda estaba ubicada en el shopping DOT Baires, en el barrio porteño de Saavedra, uno de los centros comerciales más visitados del país.

Esta tienda había abierto en mayo de 2023 como el primer y único local de ese formato en la Argentina. La propuesta apuntaba a diferenciarse del modelo tradicional con islas temáticas en lugar de pasillos, sectores de compra asistida y una fuerte apuesta por alimentos frescos, saludables y de producción propia.

Esta nueva tienda se ubicaba en el DOT con una propuesta basada en productos naturales.

El proyecto implicó una inversión millonaria que incorporó alrededor de 70 nuevos proveedores y sumó más de 1000 referencias al surtido habitual de la cadena. Además, el local contaba con panadería artesanal, pizzería con masa madre, carnicería, fiambrería, quesería y espacios gastronómicos para consumo en el momento.

Las razones detrás del cierre del Fresh Market

El cierre de Fresh Market se explica por una combinación de factores. Por un lado, el cambio de dueño del Grupo Libertad, que a comienzos de 2024 fue adquirido por el conglomerado salvadoreño Grupo Calleja, tras la salida del grupo francés Casino de América Latina. La nueva conducción decidió reordenar la estrategia regional y priorizar formatos más rentables.

Por otro lado, el contexto económico jugó un rol clave. Según datos de NielsenIQ, el consumo masivo mostró en 2025 una recuperación frágil, con un crecimiento apenas del 2% interanual, luego de una caída histórica del 16% en 2024. Las propuestas premium, como Fresh Market, fueron de las más afectadas por la pérdida de poder adquisitivo.

A estos puntos negativos se sumaron los altos costos operativos en los siguientes rubros:

alquileres elevados en shoppings de alto tráfico,

mantenimiento de una planta de más de 100 empleados,

mayores gastos asociados a un formato intensivo en personal y servicios.

Todas estas razones impactaron de lleno en la rentabilidad del local.

La inversión del local había millonaria en una tienda que prometía cambiar el rumbo del sector.

Un cierre que refleja un cambio de época

El fin de este supermercado no solo marca el final de una apuesta ambiciosa en Buenos Aires, sino que también refleja un cambio de época en el retail argentino. Los grandes grupos vuelven a enfocarse en la eficiencia, los formatos mayoristas y el interior del país, mientras que las experiencias premium en shoppings podrían quedar bajo revisión.

En el caso del DOT Baires, la salida de Fresh Market deja vacante un espacio clave que funcionaba como local ancla. Desde el entorno del shopping ya anticipan que podría ser reemplazado por una propuesta vinculada al entretenimiento o las experiencias, más alineada con las nuevas tendencias de consumo urbano.