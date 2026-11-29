Como parte de la reorganización del tránsito en Caballito, seis líneas de colectivos debieron adaptar sus trayectos habituales.

La puesta en marcha del TramBus T1 en la Ciudad de Buenos Aires, un corredor de movilidad sustentable que conectará los barrios de Nueva Pompeya con el Aeroparque Jorge Newbery, genera modificaciones directas en la circulación del transporte automotor de pasajeros en la zona centro de la capital.

Como parte de la reorganización del tránsito en Caballito y sectores aledaños, seis líneas de colectivos debieron adaptar sus trayectos habituales .

Las alteraciones en las trazas responden al nuevo ordenamiento vial dispuesto en torno a la obra, que incluye cambios de sentido de circulación en arterias de alto flujo vehicular como las avenidas Honorio Pueyrredón, Acoyte y la calle Juan Bautista Ambrosetti .

El detalle de las seis líneas de colectivo que cambian su recorrido

De acuerdo con el esquema operativo informado para esta etapa del proyecto, las líneas alcanzadas por las modificaciones en sus ramales son las siguientes:

Línea 42: adapta su recorrido en distintos sectores de los barrios de Caballito y Villa Crespo.

Línea 55: modifica sus recorridos A y B con sentido hacia Morón.

Línea 92: presenta cambios en las trazas correspondientes a sus recorridos A y C.

Línea 106: incorpora modificaciones de circulación en los mismos sectores de Caballito y Villa Crespo.

Línea 135: ajusta el trayecto de su ramal A en dirección hacia Nueva Pompeya.

Línea 145: modifica sus recorridos A, B y C con destino hacia Villa Albertina y el Mercado Central.

El Trambús conectará los barrios de Nueva Pompeya con el Aeroparque Jorge Newbery.

Cómo funciona el nuevo corredor TramBus T1 en la Ciudad

El proyecto del TramBus T1 contempla una traza total de 22 kilómetros de extensión que atravesará distintos puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires para vincular el sur con el norte porteño, desde Nueva Pompeya hasta Aeroparque.

El sistema operará con unidades 100% eléctricas y contará con una capacidad operativa estimada para transportar alrededor de 60.000 pasajeros por día, integrándose a la red de transporte público existente mediante carriles y esquemas de prioridad vial diseñados para agilizar los tiempos de viaje.

El malestar de los vecinos y comerciantes de Caballito por la traza del TramBus

La implementación del corredor eléctrico generó fuertes cuestionamientos entre residentes y comerciantes de Caballito, quienes denuncian que los cambios de sentido en arterias clave como Honorio Pueyrredón, Acoyte y Ambrosetti alteran la dinámica cotidiana del barrio y complican la circulación interna .

A las quejas por las demoras y el desvío de seis líneas tradicionales de colectivos se suma el reclamo del sector gastronómico y comercial por el retiro de decks y estructuras en la vía pública, una medida que los frentistas consideran ejecutada sin previo diálogo ni plazos razonables de adecuación para los negocios afectados.x