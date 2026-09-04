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Los pagos digitales siguen ganando espacio en la vida cotidiana de los argentinos. En este sentido Payway informó que se duplicaron las cifras de pagos realizados con contactless y dispositivos NFC, como celulares y relojes inteligentes durante el primer semestre de 2026.

“El avance de los pagos con tarjetas contactless y dispositivos NFC en el transporte público confirma que los usuarios valoran cada vez más alternativas simples y ágiles para viajar”.

“La rápida implementación que hicimos como ecosistema permitió que esta modalidad estuviera disponible en poco tiempo y hoy vemos una adopción sostenida de la gente. Por eso seguimos trabajando con distintos distritos para expandirla a todo el país”, señaló Tomás Flaherty, Chief Partnerships & Corporate Affairs Officer de Payway.

Adopción

Las cifras reflejan la creciente adopción de nuevas formas de pago en el transporte público, que permiten abonar el viaje directamente con tarjetas o dispositivos sin contacto, simplificando la experiencia de los usuarios, agilizando el tiempo de pago y reduciendo la dependencia de medios de pago exclusivos para la movilidad.

Los datos provienen de los pagos efectuados en los peajes de las Autopistas (Acceso Oeste, Acceso Norte y las Rutas Nacionales 12 y 14 y el Peaje del puente Rosario-Victoria), en Colectivos interjurisdiccionales de Tucumán, en los eBuses de CABA, y las pruebas piloto que Payway llevó adelante en los colectivos de líneas de CABA.

Casos de uso

“Nunca tuvimos dudas que la movilidad urbana se convertiría en uno de los principales casos de uso de los pagos digitales en la vida cotidiana. Desde OpenPass creemos que el futuro pasa por ecosistemas abiertos e interoperables, donde pagar un viaje sea tan simple como acercar una tarjeta, un celular o un reloj”.

“Haber construido junto a nuestros socios la infraestructura que hace posible esta transformación y ver hoy su rápida adopción demuestra el enorme potencial que todavía tenemos por delante”, sostuvo Sebastián Tamanaha, Founder & Executive Vice Chairman de OpenPass.

Transporte

La evolución del transporte aparece además como uno de los fenómenos más relevantes dentro del ecosistema de pagos digitales aumentando su participación en el consumo total realizado con medios de pagos digitales.

Sobre esta evolución, Nicolás Callegari, Gerente General de Bizland —compañía que trabaja junto a Payway en la operación tecnológica de sistemas de ticketing para el transporte público—, agregó: “El contactless creció porque permite pagar el transporte de la misma manera en que las personas ya pagan en su vida cotidiana”.

“Desde nuestra experiencia, entendemos que el próximo paso es seguir avanzando hacia una movilidad cada vez más integrada, donde las distintas modalidades de transporte de una ciudad puedan articularse en una experiencia simple para el pasajero y los medios de pago acompañen esa evolución. Hacia ese objetivo estamos trabajando junto a los distintos actores del ecosistema.”

Por último, Payway continúa junto a Openpass la operación de los pagos contactless y NFC en el Subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.