Netflix presentó el primer tráiler de Felicidades, su nueva película argentina dirigida por el cineasta español Álex de la Iglesia. La comedia negra tiene como protagonistas a Adrián Suar y Griselda Siciliani, quienes vuelven a encontrarse con los personajes que interpretaron en la exitosa obra teatral de 2024.

La producción está basada en la pieza homónima de Mariano Pensotti y el propio Suar, que pasó por el Teatro El Nacional bajo la dirección de Daniel Veronese y convocó a más de 130.000 espectadores. Esta vez, la historia llegará a la pantalla con una combinación de humor, situaciones sobrenaturales y secretos familiares.

Felicidades, película de Netlfix. Fuente: Netflix.

De qué trata Felicidades, la nueva película de Netflix

La historia comienza cuando un hombre decide organizar un cumpleaños especial para su esposa con la intención de superar una crisis de pareja. Sin embargo, lo que parecía una celebración ideal pronto se convierte en una noche fuera de control.

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, la aparición de un médium altera por completo el encuentro y provoca que los invitados queden expuestos a sus secretos y mentiras más profundas. La situación se vuelve todavía más extraña cuando la casa parece adquirir vida propia.

Con elementos sobrenaturales y una mirada cargada de humor negro, la película lleva los conflictos de una reunión familiar a situaciones cada vez más inesperadas.

Cuándo se estrena Felicidades en Netflix

La película estará disponible en Netflix a partir del viernes 18 de diciembre de 2026. Su lanzamiento será mundial, por lo que no estará restringido a Argentina ni a otros países de habla hispana.

El proyecto cuenta con la producción de Preludio y marca la primera colaboración de Álex de la Iglesia con una película de Netflix realizada en Argentina.

Quiénes actúan en Felicidades: el elenco completo

El reparto reúne a varios nombres conocidos de la televisión, el cine y el teatro argentino. Además de Adrián Suar y Griselda Siciliani, participan:

Benjamín Vicuña.

Violeta Urtizberea.

Mike Amigorena.

Martín Garabal.

Mónica Raiola.

La película también contará con la participación especial de Diego Capusotto. Vicuña, al igual que Suar y Siciliani, había formado parte de la versión teatral de la historia.

Con su estreno previsto para diciembre, Felicidades buscará trasladar al catálogo de Netflix una historia que ya tuvo una gran recepción en el teatro.