Con el objetivo de allanar el terreno para la puesta en marcha del TramBus en diciembre , la Ciudad de Buenos Aires implementará desde este miércoles un esquema de reordenamiento vial en el barrio de Caballito. La medida modifica el sentido de circulación de avenidas y calles internas, además de sumar carriles exclusivos para el transporte público.

Según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, el rediseño apunta a ordenar el flujo vehicular en el eje norte-sur, descomprimir las avenidas principales evitando la superposición de líneas de colectivos y reducir los cuellos de botella en horas pico.

Los cortes y cambios de sentido: calle por calle

Para conductores particulares y usuarios de transporte público que circulen por la zona, el nuevo esquema queda configurado de la siguiente manera:

Avenida Honorio Pueyrredón , entre Avenida Ángel Gallardo y Neuquén: cambio de mano al Sur. Se incorporará un carril exclusivo.

Honorio Pueyrredón , entre Avellaneda y Neuquén: cambia de sentido mano hacia el sur.

Avenida Acoyte , entre Neuquén y Avenida Díaz Vélez: cambio a mano única al norte. Se incorporará un carril exclusivo sobre la mano derecha.

Felipe Vallese , entre Avenida Acoyte y Ambrosetti: cambia a doble mano.

Ambrosetti , entre Jauretche y Avenida Rivadavia: cambio de mano al sur.

Pasaje Florencio Balcarce, entre Yerbal y Avenida Rivadavia: cambia de mano al norte.

La traza del Trambus tendrá 20 kilómetros y atravesará ocho barrios : Nueva Pompeya, Parque de los Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo. Su trazado permitirá combinar con otros modos de transporte y tendrá boleto integrado con todas las líneas de Subte.

Cómo será el TramBus de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde la cartera porteña subrayaron que las intervenciones se apoyan en un Estudio de Impacto Ambiental previo y en un relevamiento técnico específico sobre el puente de la calle Ambrosetti, infraestructura clave para garantizar la conectividad de los colectivos que cruzan la traza ferroviaria.

Cómo funcionará el TramBus y qué barrios conectará

El desembarco del TramBus forma parte del Plan de Movilidad Sustentable 2030 y del Plan de Acción Climática 2050 de la Ciudad, en un contexto donde el 47% de los más de 8 millones de viajes diarios porteños se realizan en transporte público.

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