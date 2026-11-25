El Gobierno porteño sancionó a los policías responsables por el deck en Caballito: reconocieron errores en el operativo.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sancionó a los responsables del operativo de remoción del deck del café “Tina”, ubicado sobre la calle Ambrosetti al 300, en el barrio de Caballito, y reconoció que el procedimiento se llevó adelante de manera incorrecta.

Durante el procedimiento se produjeron incidentes entre inspectores de Ordenamiento Urbano, efectivos de la Policía de la Ciudad, empleados y el propietario del establecimiento, que también afectaron a los clientes que se encontraban en el deck.

La Ciudad sancionó a los Policías del operativo en Caballito

Las medidas alcanzaron al comisario de la jurisdicción 6A y a los agentes del equipo de seguridad, quienes fueron pasados a disponibilidad. Además, el funcionario de la Secretaría de Ordenamiento Urbano que estaba al frente del operativo fue removido de su cargo, luego de que una investigación interna determinara las responsabilidades por lo ocurrido.

Desde el Ejecutivo porteño señalaron que esa situación no debería haber sucedido y explicaron que que la decisión de retirar la estructura respondió a la necesidad de realizar obras vinculadas con la movilidad, aunque diferenció esa determinación de la forma en que se ejecutó el operativo.

En ese sentido, sostuvo que la intervención no se correspondió con los principios de una política de ordenamiento urbano orientada a cuidar a los vecinos, garantizar la convivencia y acompañar a quienes trabajan e invierten en la Ciudad.

Por qué hubo incidentes en una confitería de Caballito

El momento tenso sucedió cuando en las primeras horas del martes cuando los oficiales de la Policía porteña se dirigieron hasta la confitería ubicada en la calle Ambrosetti al 300 para retirar la estructura ubicada en la vía pública.

Ante la situación marcada por forcejeos y discusiones, el dueño de la cafetería intentó interponerse entre las partes para evitar que la situación escalara a mayores. “Me están rompiendo el negocio”, se escuchó gritar al propietario en medio del tumulto.

Antes, en declaraciones a la prensa, afirmó que a las ocho de la mañana se había encontrado con que personal municipal quería desmontar el deck sin haberlo notificado formalmente.

El operativo ocurrió a menos de 24 horas de que el Gobierno de la Ciudad implementara el cambio de sentido de circulación de la calle y el desvío de las líneas de colectivo 55 y 145 por el nuevo servicio de colectivos. Para liberar la traza, el Ejecutivo porteño buscaba quitar de la vía pública de manera exprés el mobiliario urbano y prohibir el estacionamiento en la zona.