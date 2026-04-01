Tras cancelar su proceso de venta y confirmar su permanencia en la Argentina, la cadena francesa de supermercados Carrefour designó a un nuevo CEO en el país. Se trata de Noël Proiux, quien iniciará sus funciones a partir del lunes 6 de abril. Reemplazará a su compatriota David Collas, quien había sido designado en enero de 2025. “Con una destacada trayectoria dentro del grupo, Noël Prioux pondrá al servicio de Carrefour Argentina y de sus equipos su experiencia comercial única y su conocimiento de América latina”, anunciaron en un comunicado Alexandre Bompard, CEO global del grupo Carrefour, y Pablo Lorenzo, director ejecutivo de Carrefour Latinoamérica. Asimismo, expresaron: “Confiamos en él para volver a encaminar a Carrefour Argentina hacia una trayectoria de crecimiento en un entorno desafiante”. La noticia se anunció semanas después de que el propio Bompard informara que había tomado la decisión de no aceptar ninguna de las ofertas hechas por su operación argentina. “La revisión ya terminó. Ahora, tenemos dos tipos de países: los principales o estratégicos, en los que nos vamos a desarrollar y otros tres fuera de ese núcleo. En estos otros tres países, la sensación que tenemos hoy es que las ofertas que hemos recibido no expresan el potencial de creación de valor que tienen”, dijo en febrero, durante la presentación de resultados anuales del grupo con logo azulgrana. Se refirió a Polonia, Bélgica y la Argentina, las tres operaciones que tenía a la venta, en oposición a Francia, España y Brasil. En esa misma conferencia, el CEO anticipó que la prioridad en la Argentina es “mejorar la actividad operativa”. A mediados de 2025 se conoció el mandato de venta de la operación en la Argentina a cargo del Deutsche Bank. Y los “rumores” de los posibles interesados no dejaron de darse a conocer. En el último tramo, quedó como uno de los principales candidatos Francisco de Narváez, dueño del 60% de GDN, que tiene en el país ChangoMás. Aunque una posible oferta de Coto, en su momento, y de un grupo peruano, Intercorp, también estuvieron en la mesa de negociaciones. La operación de Carrefour en la Argentina cuenta con 700 locales con distintos formatos: 80 hipermercados, 80 tiendas Market, 35 sucursales mayoristas y 450 locales Express. También tiene el Banco de Servicios Financieros, que funciona como entidad crediticia propia. En pleno proceso de venta, se había expandido, comprando la cadena de supermercados mendocina Super A. En las 16 sucursales que sumó con esa operación amplio su red de formato de cercanía, Carrefour Express, el modelo que le está dando más resultado en la Argentina. En noviembre de 2024, el propio Bompard visitó la Argentina para concurrir a la Casa Rosada. En audiencia con el Presidente, le anunció a Javier Milei un plan de inversiones de u$s 300 millones, a ejecutar en 2025 y 2026, para abrir 27 nuevas sucursales Maxi y 60 Express.