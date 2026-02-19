“La revisión ya terminó. Ahora tenemos dos tipos de países: los principales o estratégicos, en los que nos vamos a desarrollar y otros tres fuera de ese núcleo. En estos otros tres países, la sensación que tenemos hoy es que las ofertas que hemos recibido no expresan el potencial de creación de valor que tienen”, dijo Alexandre Bompard, CEO global de Carrefour haciendo alusión a Polonia, Bélgica y la Argentina, las tres operaciones que tenían a la venta en oposición a Francia, España y Brasil. Las palabras del número uno de la compañía fueron durante la presentación de el plan estratégico 2030 ante inversionista y analista. En su ponencia sobre la hoja de ruta para los próximos años de la cadena de origen francés, el líder de la compañía aseguró que el proceso de venta de Carrefour Argentina está frenado porque las ofertas recibidas no cumplieron sus expectativas. Y luego, remarcó que la prioridad en la Argentina es “mejorar la actividad operativa”. Sin embargo, el número uno dejó la puerta abierta a seguir analizando las propuestas. “Tenemos una revisión de activos muy dinámica. Ninguna puerta está cerrada”, dijo. Al igual que en Polonia y Bélgica, la Argentina será uno de los tres países donde se hará una implementación flexible de los activos. El cuarto país que estaba en revisión, Rumania, se vendió la semana pasada. Esto significa, eficientizar estas operaciones y buscar mayor valor agregado ya sea con nuevos negocios o con la venta total o parcial de la operación. De hecho, en el país y en pleno proceso de venta Carrefour se expandió comprando una cadena de supermercados mendocina, Super A. En las 16 sucursales que sumó con esa operación amplio su red de formato de cercanía, Carrefour Express, el modelo que le está dando más resultado en la Argentina. A mediados de 2025 se conoció el mandato de venta de la operación en la Argentina a cargo del Deutsche Bank. Y los “rumores” de los posibles interesados no dejaron de darse a conocer. En el último tramo quedó Francisco de Narváez, dueño del 60% de GDN que tiene en el país ChangoMás, como uno de los principales candidatos. Aunque una posible oferta de Coto, en su momento, y de un grupo peruano, Intercorp también estaban en la mesa de negociaciones. La operación de Carrefour en la Argentina cuenta con 700 locales con distintos formatos: 80 hipermercados, 80 tiendas Market, 35 sucursales mayoristas y 450 locales Express. También tiene el Banco de Servicios Financieros, que funciona como entidad crediticia propia.