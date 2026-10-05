COTO Digital lanzó una innovadora herramienta con inteligencia artificial que promete agilizar la experiencia de compra online, permitiendo a los usuarios buscar productos de una forma más intuitiva y eficiente. Esta nueva propuesta no solo moderniza el proceso de compra, sino que también responde a necesidades concretas de los consumidores, ya que les permite expresar sus dudas o preferencias. De esta manera, la plataforma ofrece una experiencia más cercana, práctica y personalizada.

La principal apuesta de COTO es un buscador impulsado por inteligencia artificial que interpreta las consultas de manera mucho más humana. A diferencia de los buscadores tradicionales, que funcionan a partir de palabras clave y categorías rígidas, este nuevo sistema comprende el contexto de cada búsqueda y brinda respuestas más relevantes. Por ejemplo, si un usuario consulta “¿Qué necesito para una cena mexicana?”, la herramienta puede sugerir los ingredientes necesarios para prepararla, en lugar de mostrar únicamente productos relacionados de manera aleatoria.

Cómo COTO Digital transforma la compra online

El buscador inteligente de COTO Digital utiliza información de compras anteriores, preferencias de los usuarios y sugerencias generadas a partir de la interacción para ofrecer resultados más precisos y adaptados a cada necesidad. Esta tecnología resuelve uno de los desafíos más frecuentes del ecommerce: la frustración que genera tener que recorrer múltiples páginas y categorías para encontrar un producto específico. Gracias a esta innovación, las búsquedas son más rápidas, directas y satisfactorias para quienes compran online.

Además de esta herramienta, COTO incorporó a GlorIA, su asistente virtual, que permite realizar consultas puntuales de manera sencilla. Por ejemplo, una persona que quiera obtener recetas puede hacer una consulta y recibir una lista con los productos necesarios para prepararlas, que luego podrá agregar al carrito de forma inmediata. A su vez, GlorIA brinda información sobre promociones bancarias, sucursales y otros datos relevantes, mejorando así la experiencia general dentro de la plataforma y facilitando el acceso a información útil.

Foto: COTO, modificada con IA por El Cronista.

Otras herramientas que complementan la experiencia de compra

La estrategia digital de COTO no se limita al buscador con inteligencia artificial y a GlorIA. La compañía también ofrece herramientas como recomendaciones personalizadas, una calculadora de frigorías y un comparador de televisores, que ayudan a los usuarios a tomar decisiones más informadas antes de concretar una compra. Estas funcionalidades no solo enriquecen la experiencia de navegación, sino que representan un avance significativo en la manera en que los consumidores interactúan con el ecommerce.

La incorporación de inteligencia artificial en COTO Digital refleja la evolución que atraviesa el retail argentino, donde cada vez cobra más importancia la experiencia del usuario. Pasar de un sistema de búsqueda tradicional a uno capaz de comprender las necesidades de las personas y responder en consecuencia supone un cambio clave, que beneficia tanto a los consumidores como a los diferentes actores que participan en la cadena de valor.

En definitiva, COTO Digital se consolida como un referente en la adopción de inteligencia artificial dentro del mercado argentino, ofreciendo soluciones que simplifican el proceso de compra y hacen que la experiencia sea más personalizada, eficiente y agradable. Con el lanzamiento de su buscador con IA y el respaldo de GlorIA, la empresa redobla su apuesta por la innovación para adaptarse a las nuevas demandas del consumidor digital.

Con estas incorporaciones, COTO Digital marca un nuevo estándar dentro del ecommerce, demostrando que una compra más ágil y simple puede comenzar con una herramienta inteligente capaz de transformar la forma en que los usuarios descubren, comparan y acceden a los productos y servicios disponibles online.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.