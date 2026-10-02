GlorIA permite encontrar ofertas y productos favoritos mediante consultas en lenguaje natural. En vez de recorrer categorías, el usuario puede preguntar directamente desde el chat y recibir respuestas precisas, lo que hace la compra más fácil y rápida.

La plataforma no solo presenta productos seleccionados, sino que también reúne ofertas y sugerencias adaptadas a las preferencias de cada usuario. Con esta mejora, COTO busca transformar la experiencia de compra, haciéndola más directa y satisfactoria. Así, los usuarios podrán acceder rápidamente a artículos que realmente les interesan, sin perder tiempo navegando por extensos catálogos.

Buscador con IA para encontrar ofertas online

El funcionamiento del nuevo buscador se basa en algoritmos que analizan históricos de compras y preferencias del usuario. Esto significa que, además de responder a consultas puntuales, el sistema puede ofrecer sugerencias basadas en compras anteriores, lo que aumenta la relevancia de las ofertas presentadas. De esta manera, se resuelve un problema común en el ecommerce: la sobrecarga de información y la dificultad para encontrar productos que realmente se deseen.

La implementación de este sistema marca un cambio significativo respecto a los buscadores tradicionales. Mientras que estos requieren de un enfoque más fragmentado y mucha más precisión en los términos a utilizar, el buscador de COTO permite interacciones más conversacionales. Esta evolución tecnológica implica no solo una mejora en la búsqueda de productos, sino también un avance en la forma en que los usuarios se relacionan con el ecommerce en general.

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Complementando esta experiencia, GlorIA, la asistente virtual de COTO, ofrece funcionalidad adicional. Por ejemplo, un usuario puede solicitar una receta y obtener una lista de ingredientes, que se puede agregar directamente al carrito. También puede consultar ofertas bancarias o información sobre sucursales, haciendo que la experiencia de compra no solo sea más dinámica, sino también más informada y conveniente.

Comparador de televisores y calculadora de frigorías de COTO

Además de su buscador inteligente, COTO desarrolla otras herramientas como un comparador de televisores y una calculadora de frigorías. Estas funcionalidades ayudan a los usuarios a tomar decisiones más acertadas y basadas en datos concretos sobre los productos que desean adquirir. A medida que la plataforma evoluciona, el enfoque en la personalización y atención al cliente se convierte en una de sus principales prioridades.

La integración de estas tecnologías subraya el compromiso de COTO con la innovación y la mejora continua de la experiencia de compra online. A través de su buscador con inteligencia artificial y herramientas complementarias, los usuarios pueden disfrutar de una experiencia más fluida, eficiente y adaptada a sus necesidades cambiantes.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.