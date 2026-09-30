COTO incorporó una función inteligente que se activa antes de finalizar la compra y sugiere productos complementarios según los hábitos de consumo de cada usuario. De esta manera, ayuda a identificar artículos que podrían faltar en el carrito y agiliza el proceso de compra, ofreciendo una experiencia más práctica y personalizada.

Esta herramienta no solo transforma la manera de comprar online, sino que también utiliza el análisis de preferencias y comportamientos de consumo para anticiparse a las necesidades de los clientes. Al momento de realizar el pago, la plataforma presenta recomendaciones relevantes que el usuario podría no haber considerado previamente, generando una experiencia de compra más dinámica, eficiente y alineada con las nuevas tendencias del retail.

Recomendaciones inteligentes para mejorar la compra online

La implementación de esta funcionalidad se complementa con GlorIA, la asistente virtual de COTO, diseñada para ofrecer interacciones más fluidas y personalizadas. Por ejemplo, los usuarios pueden solicitar recetas, recibir sugerencias de ingredientes y productos relacionados y agregarlos directamente al carrito desde el mismo chat. Esta integración de la inteligencia artificial optimiza la búsqueda de productos y convierte el proceso de compra en una experiencia más cómoda y accesible.

Además, GlorIA brinda información sobre promociones bancarias, ampliando las herramientas de asistencia disponibles durante la compra. A través de esta solución, COTO busca crear una experiencia en la que cada cliente se sienta comprendido y acompañado, fortaleciendo la relación entre la marca y el consumidor mediante una atención más cercana y personalizada.

GlorIA brinda información sobre promociones bancarias.

El futuro del ecommerce con inteligencia artificial

Las recomendaciones personalizadas de GlorIA, junto con herramientas como la calculadora de frigorías y el comparador de televisores, forman parte de una estrategia digital orientada a transformar la experiencia dentro de la plataforma. Este enfoque apuesta por la personalización como eje central, con el objetivo de mejorar la navegación y responder a las nuevas exigencias del comercio electrónico.

Con este conjunto de herramientas, COTO refuerza su posición en el ecosistema del ecommerce, apostando por soluciones que facilitan las transacciones y ayudan a resolver necesidades concretas de los usuarios. Al reducir la fricción durante la compra, ofrecer asistencia inmediata y brindar recomendaciones relevantes, la compañía busca que cada cliente no solo encuentre lo que necesita, sino que también disfrute de una experiencia de compra más simple y eficiente.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.