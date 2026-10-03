El buscador inteligente de COTO ayuda a completar el carrito sin olvidos. Muestra productos habituales o vistos recientemente y permite encontrar lo necesario de forma rápida, para hacer compras online más fáciles y completas.

GlorIA permite interpretar consultas en lenguaje natural, lo que ayuda a los usuarios a expresar sus necesidades de forma más intuitiva. En lugar de depender únicamente de palabras clave, pueden hacer preguntas específicas o solicitar recomendaciones desde el chat. Esto marca una diferencia clave frente a un buscador tradicional, que generalmente responde a términos de búsqueda exactos.

Cómo funciona el buscador inteligente de COTO

El buscador inteligente de COTO utiliza algoritmos avanzados para analizar el comportamiento de compra del usuario. A través del aprendizaje automático, la herramienta aprende de las preferencias y compras anteriores, ofreciendo sugerencias personalizadas que se adaptan a cada cliente. Por ejemplo, si un usuario busca ingredientes para una receta, el sistema no solo le mostrará los productos que son relevantes, sino que también recordará artículos que compró anteriormente o que suele adquirir con regularidad.

Esta funcionalidad resuelve un problema común en las compras online: el temor de olvidarse de algún producto necesario. Con este sistema, los usuarios pueden tener la tranquilidad de que reciben recomendaciones que los ayudan a completar su lista de compras de manera más eficaz. Además, esta tecnología no solo beneficia a los consumidores, sino que también implica un cambio en la forma en que las empresas gestionan sus inventarios y relaciones con el cliente, mejorando la experiencia de compra global.

Foto: COTO, modificada con IA por El Cronista.

GlorIA y otras herramientas de COTO para comprar online

Complementando esta herramienta, COTO también implementa a GlorIA, su asistente virtual con inteligencia artificial. GlorIA puede interactuar con los usuarios para responder preguntas sobre productos, promociones o información de sucursales, haciendo que la experiencia de compra sea aún más fluida. Por ejemplo, un usuario puede consultar una receta y, a través del chat, recibir una lista de los productos necesarios, que puede agregar directamente a su carrito de compra.

Además de GlorIA, COTO incorpora otras herramientas como recomendaciones personalizadas y una calculadora de frigorías, así como un comparador de televisores. Estas funciones están diseñadas para facilitar decisiones de compra informadas y optimizar la experiencia del usuario en el entorno digital. La combinación de estas herramientas refuerza el compromiso de COTO por innovar en el mercado del retail.

Con estas iniciativas, COTO no solo mejora la experiencia de los consumidores, sino que también establece un nuevo estándar en las compras online. Los usuarios ahora cuentan con un acompañamiento más cercano y efectivo, lo que les permite hacer compras más conscientes y satisfactorias. En un mundo donde el ecommerce está en constante evolución, estas tecnologías emergentes se perfilan como elementos clave para el futuro de las compras en línea.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.