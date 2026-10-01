COTO Digital ha presentado su nueva asistente virtual, diseñada para recomendar productos según la rutina de compra de cada usuario. Esta herramienta innovadora utiliza inteligencia artificial para analizar las preferencias y compras anteriores, ofreciendo recomendaciones personalizadas que buscan hacer más eficiente y agradable la experiencia de compra online. Al centrarse en los hábitos de los consumidores, COTO puede proporcionar sugerencias más relevantes, ajustándose a las necesidades específicas de cada cliente.

La asistente virtual que recomienda productos según tu rutina permite a los usuarios interactuar de manera más natural, utilizando consultas en lenguaje cotidiano. Esto significa que, en vez de depender de palabras clave o categorías, los consumidores pueden expresar sus necesidades de una forma más fluida y sencilla. Este enfoque no solo mejora la experiencia de búsqueda, sino que también optimiza el tiempo invertido al momento de hacer compras online.

Funcionamiento del buscador con IA de Coto Digital

El buscador con IA de COTO se diferencia de los buscadores tradicionales en su capacidad para interpretar consultas complejas y ofrecer resultados relevantes sin requerir una búsqueda detallada. Por ejemplo, un usuario que ingresa “necesito ingredientes para una ensalada” recibirá una lista de productos necesarios para esa preparación, junto con recomendaciones de recetas. Esto es un avance significativo, ya que elimina la frustración que muchos sienten al no encontrar lo que buscan rápidamente.

COTO Digital utiliza datos de compras anteriores y preferencias del usuario para ofrecer sugerencias que realmente se alineen con sus hábitos de compra. De este modo, el nuevo buscador no solo agiliza la búsqueda, sino que se esfuerza por resolver un problema común en el ecommerce: la sobrecarga de opciones y la dificultad para encontrar productos específicos a partir de descripciones vagas.

(foto: Freepik) Anna Zielinska

La implementación de esta tecnología en el ecommerce significa un cambio positivo para los usuarios, que ahora pueden disfrutar de un asistente virtual que les ayuda a navegar por su experiencia de compra de forma más intuitiva. Al recibir recomendaciones personalizadas y tener la posibilidad de interactuar a través de un chat, la decisión de compra se transforma en un proceso más dinámico y menos estresante.

GlorIA y otras herramientas de Coto Digital

Dentro de su estrategia digital, Coto también ha incorporado a GlorIA, su asistente con inteligencia artificial, que puede brindar asistencia adicional a los usuarios. Por ejemplo, un usuario puede solicitar una receta específica y, a continuación, GlorIA proporcionará automáticamente los productos necesarios, permitiendo que los agreguen al carrito de manera instantánea. Además, la asistente puede ofrecer información actualizada sobre promociones bancarias y datos relevantes acerca de las sucursales, mejorando la experiencia de compra general.

Las recomendaciones personalizadas no son la única herramienta que COTO ofrece. También se incluye una calculadora de frigorías y un comparador de televisores, que sirven para ayudar al usuario a tomar decisiones más informadas. Estas funciones complementarias son parte de un ecosistema diseñado para maximizar la satisfacción del cliente y hacer del proceso de compra online una experiencia más placentera y eficiente.

La evolución hacia sistemas más interactivos y personalizados no solo es beneficiosa para los usuarios, sino que también posiciona como una marca que entiende las necesidades cambiantes del mercado. Con su nueva asistente virtual y herramientas como GlorIA, COTO está claramente comprometido a transformar la experiencia de compra online en Argentina, marcando un paso importante hacia el futuro del retail.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.