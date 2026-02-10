El nuevo listado de Time Out volvió a encender la competencia entre las grandes ciudades del planeta. La empresa, reconocida por sus guías de estilo de vida y ocio, presentó su informe anual con las urbes más dinámicas del mundo para 2025. Y hubo un dato que llamó la atención desde el inicio: solo una ciudad latinoamericana logró meterse entre las diez mejores, mientras que la siguiente de la región aparece recién en la posición número 20. Esa presencia solitaria no pasó desapercibida. Con un perfil cultural cada vez más fuerte y una escena urbana en clara expansión, Ciudad de México se quedó con el séptimo lugar, superando a capitales como Hong Kong, Madrid, Ámsterdam y Barcelona. Time Out elabora su ranking a partir de encuestas a miles de residentes en distintas ciudades del mundo. Allí evalúan aspectos como: Con ese mix, el listado busca identificar las ciudades donde la vida no solo funciona, sino que además se disfruta. Según el informe, Ciudad de México se destacó por su energía cultural, su peso histórico, su diversidad social y su capacidad para atraer turistas, estudiantes y proyectos creativos de todo el mundo. La capital mexicana vive un momento de expansión. En los últimos años sumó: Esto, sumado a su vida cotidiana intensa y a la mezcla entre lo tradicional y lo contemporáneo, la posicionó como una de las urbes más vibrantes del planeta. Aunque este año cayó un puesto respecto de la edición anterior, sigue siendo la más importante de América Latina dentro del Top 10, un logro que refuerza su presencia global. Ciudad de México combina zonas arqueológicas prehispánicas con arquitectura colonial, edificios modernos, parques enormes y una escena educativa que la vuelve un polo formador en la región. Esa mezcla la transformó en un centro económico clave, donde conviven industrias creativas, tecnología, servicios, gastronomía y turismo internacional. Su diversidad social y cultural también fue clave para que la encuesta la señalara como una ciudad donde “siempre pasa algo”. La región tuvo un rol acotado en el ranking. Para encontrar otra ciudad latinoamericana hay que bajar hasta el puesto 20, lo que muestra un contraste con Europa y Asia, que dominan gran parte de la lista. Esto responde a factores como: En ese contexto, el avance de Ciudad de México destaca aún más.