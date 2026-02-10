En 2026, el microcemento se impone como el revestimiento más buscado en obras nuevas y remodelaciones. Arquitectos, diseñadores y propietarios lo eligen por su estética limpia, resistencia al desgaste y capacidad para adaptarse a múltiples superficies. Ya no se trata solo de una moda: es una solución funcional que responde a las exigencias actuales del diseño interior y exterior. Este material ofrece una superficie continua, sin juntas, lo que genera una sensación de amplitud y orden. Además, se puede aplicar sobre pisos, paredes, escaleras, mesadas y muebles, sin necesidad de retirar el revestimiento anterior. Esto reduce tiempos de obra y costos de instalación. Las razones por las que el microcemento gana terreno son claras: Además, su aplicación rápida y su bajo espesor lo convierten en una opción ideal para reformas sin obra pesada. Aunque comenzó como una solución para pisos, hoy se utiliza en: Su acabado puede ser mate, satinado o brillante, y se puede personalizar con pigmentos para lograr tonos neutros, cálidos o fríos. Es importante tener en cuenta que el precio del microcemento varía según el tipo de aplicación, la superficie y el profesional que lo instale. Aunque puede tener un costo inicial más alto que otros revestimientos como cerámica o piso flotante, su durabilidad y bajo mantenimiento lo convierten en una inversión a largo plazo.