La revista internacional Time Out presentó su clasificación anual de las mejores ciudades del mundo del 2025. El listado se elaboró a partir de una encuesta realizada a más de 18.500 habitantes de distintas ciudades, quienes evaluaron aspectos como gastronomía, vida nocturna, cultura, seguridad, accesibilidad y calidad de vida.

Además de las opiniones de residentes, el ranking de la mejores ciudades incorporó el voto de expertos en ciudades de la red global de Time Out, quienes identificaron los destinos más atractivos y dinámicos en este momento.

La metodología incluyó indicadores de habitabilidad, asequibilidad y oferta cultural, con el objetivo de determinar qué ciudades no solo son ideales para visitar, sino también para vivir.

Este año, la lista destaca la presencia de una ciudad latinoamericana en el top 10: Ciudad de México, que se ubicó en el puesto número 7. Este puesto la convirtió en uno de los destinos urbanos más relevantes del mundo.

Ciudad del Cabo lidera la clasificación

En el primer lugar se encuentra Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La ciudad obtuvo puntajes elevados en gastronomía, belleza natural y calidad de vida.

Entre sus principales atractivos se destacan Table Mountain, considerada una de las Nuevas 7 Maravillas de la Naturaleza, y la Reserva Natural de Cape Point. Además, ofrece playas con Bandera Azul y experiencias únicas como el avistamiento de pingüinos africanos.

La encuesta reveló que el 95% de los habitantes valoró positivamente la oferta gastronómica local, mientras que el 97% afirmó sentirse feliz viviendo en la ciudad.

Ciudad del Cabo

Ciudad del Cabo también sobresale por su diversidad cultural y por la posibilidad de combinar actividades urbanas con entornos naturales, lo que la convierte en un destino integral para residentes y visitantes.

Bangkok ocupa el segundo lugar

Bangkok, capital de Tailandia, se posicionó en el segundo puesto del ranking. La ciudad fue reconocida por su hospitalidad, su oferta gastronómica y su infraestructura de transporte.

Entre los puntos destacados figuran templos emblemáticos como Wat Arun y el Gran Palacio, además de espacios verdes como el Parque Benjakitti. La gastronomía callejera, presente en mercados como Chatuchak y Yaowarat, recibió una calificación positiva del 86 % de los encuestados.

Bangkok también se distingue por su vida nocturna, concentrada en barrios como Thonglor y Ekkamai, y por su conectividad mediante los sistemas BTS y MRT, que facilitan el desplazamiento por la ciudad.

Thonglor

La Bienal de Arte de Bangkok, vigente hasta febrero, refuerza su posición como centro cultural en la región asiática.

Nueva York se mantiene en el top 3

El tercer lugar corresponde a Nueva York, Estados Unidos. La ciudad fue calificada como la más emocionante del mundo por el 78 % de sus habitantes, según la encuesta de Time Out.

Su escena artística y cultural obtuvo un índice de aprobación del 92%, impulsada por exposiciones públicas, conciertos y eventos gastronómicos temporales.

Nueva York también destaca por su infraestructura turística, con atracciones como la plataforma de observación Edge y barrios icónicos que van desde Riverdale hasta Coney Island. Este año, la ciudad fue sede de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en el Estadio MetLife y el siguiente tendrá la final de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA.

Ciudad de México, la única latinoamericana en el top 10

Ciudad de México se ubicó en el puesto número 7 del ranking de Time Out, siendo la única ciudad latinoamericana en el top 10, por lo que es la mejor de la región.

La capital mexicana fue reconocida por su oferta gastronómica, su riqueza cultural y su vida nocturna. Según la encuesta, los residentes valoraron la diversidad de actividades y la posibilidad de acceder a experiencias únicas a precios competitivos.

Museo de Antropología Ciudad de México

Entre los factores que impulsaron su posición se encuentran la presencia de museos de nivel internacional, como el Museo Nacional de Antropología, o el Museo Frida Khalo. Además, tiene mercados tradicionales y una escena culinaria que combina propuestas locales con tendencias globales.

Ciudad de México en datos y por qué es la ciudad más hermosa de América Latina

De acuerdo con los datos de Time Out, el 91 % de los residentes calificó positivamente la oferta gastronómica local, mientras que el 88 % destacó la calidad y diversidad cultural.

La capital mexicana también obtuvo una puntuación alta en accesibilidad, con un 84 % de los encuestados afirmando que es fácil desplazarse por la ciudad gracias a su red de transporte público. Además, el 79 % valoró la presencia de espacios verdes y áreas naturales cercanas, como Chapultepec y Xochimilco.

Chapultepec, México.

Otro dato relevante es que el 73 % de los habitantes considera que la ciudad ofrece opciones asequibles para comer y disfrutar de actividades culturales, lo que la posiciona como una de las urbes más equilibradas en relación costo-beneficio, como el Pozole de Moctezuma o Nacú-Sazón.

La encuesta también reveló que el 68 % de los residentes percibe a Ciudad de México como un lugar seguro para la vida nocturna, un indicador que contribuyó a su inclusión en el top 10 global.

Ciudad de México también fue destacada por su conectividad y por la integración de espacios verdes en su entorno urbano, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.