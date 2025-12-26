La revista internacional Time Out presentó su lista anual de los barrios más cool del mundo en 2025. Para elaborarla, convocó a su red de editores y periodistas en distintas ciudades, quienes nominaron el distrito más llamativo y enérgico de su lugar de origen.

Luego, cada barrio fue evaluado según criterios como vida cultural, gastronomía, comunidad, habitabilidad, vida nocturna y esa sensación de actualidad que define las tendencias urbanas del momento.

Librería en Jimbōchō. Time Out

El objetivo del ranking es destacar espacios que combinan tradición y modernidad, y darle importancia a la diversidad y la creatividad de los protagonistas. Muchos de estos barrios han transformado antiguas zonas industriales en polos artísticos, mientras otros mantienen su esencia local con propuestas innovadoras.

La lista refleja cómo las ciudades totalmente reinventadas que ofrecen experiencias únicas, tanto para residentes como para visitantes.

1. Jimbōchō, Tokio: el paraíso literario japonés

En el primer puesto se encuentra Jimbōchō, un barrio que late al ritmo de la cultura y la historia editorial de Tokio. Según Time Out, este distrito alberga más de 130 librerías de segunda mano, muchas instaladas en edificios bajos que comparten espacio con cafeterías y restaurantes tradicionales.

Caminar por sus calles es como retroceder en el tiempo: vidrieras llenos de libros antiguos, aromas de curry y cafeterías con estilo retro. Sin embargo, la presencia constante de estudiantes le da un toque joven y alegre.

Entre los lugares imperdibles están Isseido Booksellers y Kitazawa Bookstore, ideales para coleccionistas. También sobresale Stacks Bookstore, con una amplia colección de libros de arte y fanzines independientes.

Callejón con librerías en Jimbōchō

Para comer, el curry es la estrella. Restaurantes como Curry Bondy y Sangatsu no Mizu son referentes locales. Y para cerrar el día, no hay que perderse Cocktail Works Jinbocho, el cual ofrece coctelería artesanal en un ambiente sofisticado.

2. Borgerhout, Amberes: diversidad y creatividad belga

El segundo lugar lo ocupa Borgerhout, conocido por los residentes como “Boho”. Este barrio multicultural es considerado el corazón creativo de Amberes. Según Time Out, aquí conviven tiendas turcas y marroquíes con cafeterías veganas, galerías de arte y espacios comunitarios.

El espíritu colaborativo se percibe en iniciativas como los “parklets”, que transforman estacionamientos en áreas sociales, y en eventos como la mesa comunitaria de dos kilómetros en Turnhoutsebaan, que reunió a miles de personas para celebrar Pascua y Ramadán.

Borgerhout

Entre los puntos destacados están Café Josee para desayunar, BorgerHub para descubrir creadores independientes y galerías como Base-Alpha y Violet. Para la noche, Glou Glou ofrece vinos naturales y Trix es el epicentro de conciertos.

Borgerhout también organiza el Borger Nocturne, una cita cultural que se celebra cuatro veces al año y convierte al barrio en un centro artístico abierto hasta altas horas.

3. Barra Funda, São Paulo: historia industrial y vida nocturna alternativa

En el tercer lugar se encuentra Barra Funda, un barrio que refleja la transformación urbana de São Paulo y es el primer representante América Latina en el ranking. Este cuenta con antiguos almacenes y talleres mecánicos se han convertido en galerías, estudios y bares que marcan tendencia.

Durante el día, cafeterías como Ronin y A Baianeira son puntos de encuentro para residentes y visitantes. En el ámbito cultural, la galería Mendes Wood es un referente del arte contemporáneo brasileño, mientras que espacios como Verniz exhiben arquitectura moderna.

La vida nocturna es otro atractivo: bares como Mamãe Bar y Água e Biscoito son paradas obligadas para quienes buscan música, cócteles y un ambiente vibrante.

En gastronomía, Mescla se destaca por su arroz con camarones y el famoso pudim de la casa, una propuesta que combina tradición y creatividad.

Arquitectura en Barra Funda Arquitectura y Diseño

Qué tienen en común los barrios más cool del mundo

Los barrios seleccionados por Time Out comparten diversidad cultural, negocios independientes, vida artística y propuestas gastronómicas accesibles, lo que convierte a estos destinos en referentes globales.

Además, son espacios que priorizan la integración comunitaria y la sostenibilidad, por lo que están al día con las tendencias de las ciudades modernas. Estos distritos son atractivos para el turismo y representan modelos de desarrollo urbano creativos y que ponen el foco en la identidad local.