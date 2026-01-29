Orgullo nacional: esta bodega argentina se consagró como la mejor fuera de Europa

La bodega argentina Luigi Bosca volvió a quedar en el centro de la escena internacional tras ser reconocida como “Mejor Bodega del Nuevo Mundo” en los Wine Star Awards 2025, uno de los premios más esperados del sector vitivinícola y entregados en una gala en Nueva York por la revista estadounidense Wine Enthusiast.

El evento reunió a referentes de la industria de todo el mundo y marcó un hito para la familia Arizu, que asistió en representación de las tres generaciones que hoy lideran la firma mendocina. Participaron Alberto Arizu (h), actual presidente ejecutivo, junto a Alberto Arizu, Alicia Mateu Arizu y Victoria Arizu.

Un premio que refuerza 125 años de historia

Desde la organización destacaron que la bodega logró combinar tradición, innovación y una visión de largo plazo, atributos que sostuvieron su crecimiento durante más de un siglo.

También remarcaron la capacidad de la marca para llevar al exterior la identidad del vino mendocino, con foco en Malbecs de alta calidad, prácticas sustentables y una operación presente en los principales mercados del mundo.

La distinción se convirtió además en una señal de reconocimiento hacia el trabajo histórico de la bodega en Luján de Cuyo y el Valle de Uco, zonas donde desarrolló investigaciones sobre suelos y altura para potenciar la expresión del terroir.

La mirada de la familia Arizu

Durante el discurso de agradecimiento, Alberto Arizu, subrayó que el camino de la bodega se construyó “a partir de escuchar a la naturaleza” y no de forzarla. Explicó que el entorno mendocino —marcado por la altura, la aridez y los vientos de la Cordillera— moldeó la identidad de sus vinos y enseñó valores como la paciencia y la humildad.

Para la familia, el premio no solo reconoce la trayectoria sino la etapa actual de la compañía, que en los últimos años reforzó su presencia global y amplió su portfolio con vinos de alta gama que buscan expresar de forma precisa el origen mendocino.

Wine Enthusiast: por qué ganó Luigi Bosca

La revista justificó la elección al destacar:

Más de un siglo de trabajo sostenido en vinos premium

El liderazgo en la categoría Malbec en mercados internacionales

La consistencia en calidad y estilo

La capacidad de representar la identidad de Mendoza ante el mundo

Con este reconocimiento, la bodega consolida su rol como uno de los principales referentes del vino argentino y reafirma su estrategia orientada a vinos de alta gama.

Un impulso para el vino argentino

El premio también fortalece la presencia de Argentina en el mapa vitivinícola global. Para Luigi Bosca, implica un respaldo a su proyecto histórico; para la industria, es una oportunidad para reforzar la imagen del país como productor de vinos de calidad, con potencial de innovación y una identidad definida.

Al cierre de la ceremonia, Arizu sostuvo que el galardón confirma que la bodega avanza “por el camino correcto” y reafirma su misión de crear vinos que emocionen, sin perder de vista el origen y el legado familiar.