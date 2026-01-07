ANSES confirmó un aumento en la Prestación por Desempleo, un beneficio económico destinado a personas que perdieron su empleo formal y cumplen con las condiciones establecidas por la normativa vigente.

A partir de enero, el tope máximo mensual del beneficio asciende a $ 341.000, una suba que se explica por la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). El monto se liquida según la situación de cada beneficiario y no se paga de manera automática.

¿Quiénes pueden cobrar los $ 341.000 de ANSES en enero 2026?

El beneficio es para trabajadores que quedaron desempleados por causas contempladas por la ley, como despido sin causa, finalización de contrato o cierre de la actividad.

El requisito clave es haber tenido un empleo registrado y contar con los aportes mínimos exigidos antes de la desvinculación.

ANSES evalúa cada solicitud de forma individual y define el acceso al pago en función del historial laboral y previsional del solicitante.

¿Cuál es el requisito que exige ANSES para acceder al pago?

Para otorgar la Prestación por Desempleo, el organismo previsional verifica los aportes realizados con anterioridad al despido. Los criterios varían según el tipo de trabajador:

Trabajadores permanentes: al menos seis meses de aportes en los últimos tres años.

Trabajadores eventuales o de temporada : más de 90 días trabajados en el último año y menos de 12 meses en los últimos tres años.

Trabajadores de la construcción: un mínimo de ocho meses de aportes en los dos años previos al fin de la obra.

¿Cómo se calcula el monto de la Prestación por Desempleo?

El importe mensual equivale al 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses anteriores a la pérdida del empleo. No obstante, ANSES establece un tope máximo que se actualiza según el SMVM.

En enero de 2026, ese límite se fijó en $ 341.000, aunque el monto final que recibe cada persona depende de su salario previo y de la evaluación del organismo.

¿Por qué aumenta la Prestación por Desempleo en enero?

La suba del beneficio se relaciona con la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que funciona como referencia para definir el tope máximo del pago mensual.

Cada vez que el SMVM se modifica, impacta directamente en el monto que ANSES puede otorgar a quienes acceden a la Prestación por Desempleo.

¿Qué otros beneficios incluye la Prestación por Desempleo?

Además del ingreso mensual, el programa contempla otros derechos y coberturas para las personas beneficiarias: