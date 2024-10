Un reciente informe destaca que la dependencia actual de las lluvias como fuente principal de agua dulce está en peligro, lo que podría tener graves consecuencias para la producción de alimentos en todo el mundo.

Con proyecciones que advierten sobre el riesgo de que la mitad de la producción global de alimentos se vea afectada para 2050, es fundamental prestar atención a estos hallazgos.

Cambio climático: un informe de expertos asegura que la crisis de la lluvia va a afectar a la producción de alimentos

El informe The Economics of Water: Valuing the Hydrological Cycle as a Global Common Good de la Comisión Global sobre la Economía del Agua revela un cambio sin precedentes en el ciclo del agua, con implicaciones alarmantes para la producción de alimentos.

El portal de El Confidencial reveló que este estudio, elaborado por un grupo de líderes políticos y expertos internacionales, señala que las acciones humanas han alterado de manera crítica este proceso vital, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria global.

Los expertos advierten que la crisis del agua podría amenazar hasta la mitad de la producción alimentaria global (Fuente: Pixabay)

El ciclo del agua, que permite que el agua se evapore, forme nubes y se precipite nuevamente en la tierra, sufrió un desequilibrio significativo debido a la presión ejercida por décadas de gestión inadecuada de recursos.

"Por primera vez en la historia de la humanidad, estamos desequilibrando el ciclo global del agua", afirma Johan Rockström, copresidente de la Comisión Mundial sobre la Economía del Agua y autor del informe.

Uno de los hallazgos más impactantes es que cerca de la mitad de las precipitaciones provienen de la humedad generada por la vegetación, conocida como agua verde.

Johan Rockström advierte que, por primera vez, la humanidad está alterando el ciclo global del agua (Fuente: Pixabay)

Las alteraciones en el ciclo del agua, exacerbadas por el cambio climático, también podrían provocar un descenso en el PIB del 8% de los países más afectados, lo que intensificaría la crisis alimentaria en las regiones más vulnerables.

"Tenemos que pensar radicalmente en cómo vamos a preservar las fuentes de agua dulce, cómo vamos a utilizarla de forma mucho más eficiente y cómo vamos a poder tener acceso al agua dulce a disposición de todas las comunidades, incluidas las vulnerables", explica Tharman Shanmugaratnam, presidente de Singapur y copresidente de la Comisión.



Recomendaciones para un futuro sostenible

Los autores del informe proponen una serie de recomendaciones clave para abordar la crisis del agua y su impacto en la producción de alimentos. A continuación, se presentan las medidas que sugieren: