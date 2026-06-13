Este sábado, 13 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 13 de junio de 2026. A la cabeza salió el 7773 (Hospital).

1° 7773 11° 3518 2° 2649 12° 5719 3° 9609 13° 7344 4° 8170 14° 9144 5° 3927 15° 3540 6° 1591 16° 9098 7° 7476 17° 7937 8° 7911 18° 1111 9° 5224 19° 4511 10° 6678 20° 9084

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.