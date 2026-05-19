Ante los recortes globales a fondos de desarrollo y el aumento de riesgos climáticos y sociales, las aseguradoras comenzaron a ampliar su papel más allá de la cobertura de siniestros para involucrarse en prevención, educación y resiliencia comunitaria, afirmó Gregory Remand, director general de Zurich Foundation.

Durante un encuentro organizado junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el directivo señaló que la reducción de recursos públicos para ayuda humanitaria y desarrollo obligó a empresas, organismos multilaterales y gobiernos a replantear sus estrategias de colaboración.

“Vemos que, por un lado, la vulnerabilidad aumenta, mientras que por el otro lado, nuestra capacidad de responder disminuye. Necesitamos ayudar a más personas con menos recursos”, advirtió.

Remand aseguró que el modelo tradicional de cooperación internacional ya no es suficiente frente al deterioro económico, climático y social que enfrentan distintos países.

“Esto requiere una reimaginación completa de cómo debería funcionar el sector y de los roles que cada uno de nosotros debería tener”, dijo.

Prevención se convierte en eje de la estrategia aseguradora

El directivo explicó que Zurich Foundation impulsa una estrategia basada en la prevención como herramienta para reducir riesgos futuros y fortalecer resiliencia social y económica.

“La prevención es la mejor forma de protección”, afirmó.

La fundación concentra sus programas en resiliencia climática, apoyo en crisis humanitarias, salud mental juvenil y equidad social mediante educación y empleabilidad.

Asimismo, indicó que la organización tiene como meta impactar a más de 150 millones de personas hacia 2035 y que actualmente avanza para beneficiar a más de 50 millones durante su ciclo estratégico 2024-2027.

Remand destacó que México representa uno de los principales retos para el desarrollo juvenil e inclusión laboral femenina debido a las brechas persistentes en acceso a oportunidades.

“México tiene aproximadamente 30 millones de jóvenes entre 15 y 29 años. Demasiados de esos jóvenes, especialmente mujeres, siguen enfrentando una brecha entre las oportunidades que genera la economía y las oportunidades que realmente pueden alcanzar”, señaló.

Participación femenina en STEM preocupa a Zurich y ONU

El directivo agregó que la baja participación femenina en carreras STEM ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas representa un problema de competitividad para el país.

“Eso no es un problema de mujeres, es un problema de país. Es un problema de innovación, de empleo, de equidad y de competitividad”, sostuvo.

Como parte de su estrategia en México, Zurich Foundation y el PNUD desarrollaron el proyecto “Iguales”, enfocado en impulsar habilidades y liderazgo de niñas y jóvenes en áreas STEM.

Silvia Morimoto, representante residente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, afirmó que las alianzas entre empresas, gobiernos y organismos multilaterales dejaron de ser opcionales ante el contexto global de conflictos, desigualdad y crisis climática.

“Ningún actor puede solo. Ni los gobiernos, ni la sociedad civil, ni las empresas, ni los organismos internacionales. Las alianzas ya no son solamente una buena idea, hoy son una necesidad”, expresó.

Proyecto “Iguales” impulsa liderazgo juvenil y comunitario

La representante del PNUD destacó que el programa, iniciado hace tres años junto con Zurich Foundation, permitió formar a miles de jóvenes y docentes, además de impulsar más de 90 proyectos liderados por mujeres jóvenes para resolver problemáticas en sus comunidades.

Morimoto añadió que el organismo elaboró un Índice de Desarrollo Humano para las Juventudes en México con el objetivo de identificar brechas y generar políticas públicas enfocadas en este sector.

“México tiene cerca de 40 millones de jóvenes. Imaginen qué podría pasar si cada uno tuviera acceso a educación, herramientas, oportunidades y espacios para liderar”, comentó.

Finalmente, Remand llamó a acelerar la colaboración entre sectores para ampliar el impacto social de los programas y fortalecer la capacidad de respuesta ante riesgos globales.

“Solos vamos más rápido, juntos llegamos más lejos”, concluyó.