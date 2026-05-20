La NOAA advirtió que este año se espera un “súper” Niño.

En esta noticia Impacto inflacionario

El clima es un factor casi impredecible que puede tener impactos severos en la inflación, y en este año, el fenómeno meteorológico de “El Niño” podría ser especialmente duro.

Este fenómeno se trata del calentamiento de la superficie marina, que causa que los cardúmenes se desplacen y desemboca en eventos extremos como sequías o inundaciones.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), existe 61% de probabilidad de que el fenómeno de El Niño se forme antes de julio.

La NOAA advirtió que este año se espera un “súper” Niño.

De acuerdo con Banamex, el evento climático tiene diversos impactos en el sector agroalimentario mexicano, debido a su diversa geografía.

En estados del norte, como Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Baja California, se registran aumentos en las lluvias, lo que puede mejorar la siembra de hortalizas, como el jitomate, que ha sido uno de los dolores de cabeza de la inflación este año.

Sin embargo, también puede generar inundaciones y heladas que dañen el ciclo de cosechas, que además del jitomate pueden incluir al trigo y el maíz.

El banco añadió que en entidades del centro, como Jalisco, Michoacán,Ciudad de México y Veracruz, El Niño reduce las lluvias y pega en productos como maíz, café, aguacate, caña y frijol.

Impacto inflacionario

Banamex advierte que es probable que El Niño añada hasta 0.52 puntos porcentuales a la inflación general, particularmente en el precio de los productos agrícolas, y que de forma ligeramente rezagada podría trasladarse al valor de la carne, debido a que existe la posibilidad de falta de alimento y agua para los animales.

Estos efectos, advierte el banco, podrían reflejarse a partir de la segunda mitad del año.

“Sin embargo, prevalece incertidumbre sobre el impacto final, ya que dependerá de la intensidad con la que se presente ‘El Niño’, además algunos factores podrían compensar el impacto a la inflación, como un tipo de cambio estable, subsidios a las tarifas eléctricas, política de precios de garantía a los granos e importación de maíz y frijol en caso de déficit”, matizó el banco.