Un histórico equipo remodelará su estadio con una inversión millonaria y “será de los mejores del Mundial 2030”: cuál es Fuente: Nou Mestalla

Los estadios de fútbol son cada vez más modernos y un club con más de 100 años de historia atraviesa un momento de máxima importancia en su historia, ya que inaugurará un nuevo estadio, el cual apunta a ser sede del Mundial 2030.

El súper estadio para el Mundial 2030 que será el orgullo de un club

La Copa del Mundo de 2030 se jugará en dos continentes y España será uno de los países anfitriones.

En este sentido, el club Valencia, uno de los más importantes del país, está llevando a cabo la construcción del Nou Mestalla, su futuro nuevo estadio que será tan confortable como tecnológico y con capacidad para 70.000 personas.

El presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, Salvador Gomar, se mostró muy entusiasmado por las obras en lo que será la nueva casa del Valencia y aseguró que "Mestalla será uno de los mejores estadios del Mundial 2030″.

Asimismo, el arquitecto del proyecto, Mark Fenwick, declaró que “este estadio será un homenaje a Valencia, a sus raíces y a su gente", manifestó. Además, remarcó que “será un lugar donde generaciones enteras vivirán momentos históricos, será mucho más que una estructura, será un símbolo del orgullo valencianista”.

Cómo será el Nou Mestalla, el nuevo estadio de Valencia

A cargo del estudio Fenwick Iribarren Architects, el Nou Mestalla se prepara para ser uno de los estadios más mordernos de toda España y estar al mismo nivel que el Santiago Bernabéu, el Camp Nou o el Wanda Metropolitano, capacitado para albergar eventos deportivos y culturales de gran magnitud.

Además, el Nou Mestalla aspira a convertirse en un centro de ocio integral: restaurantes, tiendas, museo del club, auditorios, y espacios de ocio y entretenimiento disponibles los 365 días del año.

La multimillonaria inversión para el Nou Mestalla

El nuevo estadio del Valencia consta de una inversión que supera los 250 millones de euros y podrá albergar a más de 70.000 espectadores.

A su vez, contará, con una distribución en grada baja, media y alta, lo que garantiza visibilidad perfecta desde cualquier ubicación. Esto significa un salto importante respecto a su estadio actual, y posiciona al nuevo recinto entre los más grandes de España, apto para albergar competencias nacionales e internacionales.

En cuanto a la oferta “premium”, el estadio dispondrá de más de 6.500 asientos de hospitality, distribuidos en múltiples modalidades: desde palcos privados hasta asientos VIP, salas comunes con catering, terrazas privadas y experiencias exclusivas.

Además, el Nou Mestalla no será solo un estadio, sino que contará con restaurantes, tiendas y bares que se integren al centro de la ciudad para reforzar la identidad del club con la población y el turismo.