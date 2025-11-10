Un icónico estadio de futbol americano se encuentra en pleno proceso de remodelación con obras de demolición en curso, previendo que la nueva edificación esté lista para 2030.

Con esta ambiciosa obra un equipo que hace más de 30 años se encuentra fuera de Washington volvería a tener su propio campo de juegos en DC.

En ese marco, recientemente la Casa Blanca expresó su deseo de que esta nueva construcción de la NFL lleve el nombre del presidente Donald Trump, aunque la potestad para que esto suceda está en manos de los desarrolladores.

Remodelan uno de los estadios más icónicos del país y ya empezaron las obras de demolición

El proyecto, que dispone de una inversión estimada de casi 4,000 millones de dólares, se realizará en el predio del antiguo estadio RFK -que ya está siendo demolido- y buscará que el equipo Washington Commanders regrese al Distrito de Columbia después de años jugando en Maryland.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Se espera que este estadio disponga de capacidad para 65,000 personas y un techo que lo cubra, con el fin de que pueda ser utilizarlo durante cualquier mes del año para realizar eventos multitudinarios, como conciertos.

Este proyecto regresará al equipo al lugar donde jugaron de 1961 a 1996 antes su mudanza. En esa línea, las obras de derrumbamiento del antiguo estadio iniciaron en septiembre y actualmente se encuentran en proceso.

¿El nuevo estadio tendrá el nombre del presidente?

La idea de que el nuevo estadio lleve el nombre de Donald Trump ha resurgido durante los últimos días a raíz del comentario de la Casa Blanca que tuvo lugar el sábado, donde se describió como “hermoso” al posible hecho de que el estadio honrara al republicano.

Si bien esta decisión es propia de los desarrolladores del proyecto, ESPN había reportado sobre la intención de Trump de que el estadio llevara su nombre, y aseguró que Josh Harris, propietario del equipo estaría al tanto de la idea.