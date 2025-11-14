El estadio 11 de novembro de Angola fue remodelado para recibir a la Selección argentina. Foto: redes sociales.

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y la emoción invade cada rincón del planeta. Con los distintos países ya clasificados, se intensifican los preparativos de cara a la cita futbolística más importante.

La actual campeona del mundo es una de las que más llama la atención. Argentina consiguió su cuarta estrella en Qatar y buscará repetir la hazaña el próximo año.

Con una campaña de eliminatorias impecable y en la punta de la tabla, la selección de Lionel Scaloni se ubica entre las favoritas del certamen.

El estadio 11 de novembro de Angola fue remodelado para recibir a la Selección argentina. Foto: redes sociales.

El estadio que remodeló su infraestructura para que juegue la Selección argentina

Antes de que inicie oficialmente el Mundial 2026, la Selección argentina disputará un partido amistoso con Angola.

Será este viernes 14 de noviembre, en ese país. Pero, para que el encuentro pudiera darse, se remodeló el estadio 11 de novembro de Luanda, donde jugarían ambos equipos.

“Este no es solo un partido, es un evento de dimensión internacional. Queremos que Angola muestre al mundo su capacidad organizativa”, declaró Artur de Almeida, presidente de la Federación Angoleña de Fútbol (FAF).

El estadio 11 de novembro de Angola fue remodelado para recibir a la Selección argentina. Foto: redes sociales.

Ángola remodeló su estadio para recibir a Argentina

Con una inversión de u$s 37,3 millones, según informó el sitio Hold On Angola, se buscó modernizar por completo el recinto que albergará a los campeones del mundo.

Entre las tareas principales realizadas constan:

Se repintó el campo,

Se marcó el estacionamiento

Instalación de nuevos postes de iluminación

Limpieza del techo,

Mejoramiento de las vías de acceso

El estadio 11 de Novembro tiene una capacidad para hasta 50.000 espectadores y es el más grande e importante de Angola.

Dónde ver Argentina vs. Angola

El partido se disputará el viernes 14 de noviembre a las 13:00 en el estadio 11 de Novembro en Luanda, Angola. Será transmitido de forma gratuita y libre a través de las plataformas de TyC y Telefe.