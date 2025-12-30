En esta noticia Construyen uno de los hoteles más altos de Sudamérica: tendrá 64 habitaciones, casino y costará más de USD 500 millones

En Svendborg, Dinamarca, el Hotel Aero inició una renovación que trae una oportunidad única para vecinos y visitantes: regalar muebles antiguos de sus habitaciones.

La iniciativa busca darles una segunda vida a los objetos que ya no se usarán en el establecimiento.

Los artículos se encuentran en el patio del hotel, en Brogade 2, y se pueden retirar sin pagar nada. Entre lo disponible hay camas, colchones, mesas, sillas, sofás y lámparas, todos en buen estado. La entrega se realiza por orden de llegada, sin reservas previas.

¿Por qué regalan los muebles?

Anne Holm, directora del hotel, explicó que llevan dos inviernos renovando las habitaciones y que intentaron donar los muebles a organizaciones benéficas, pero no hubo interés. “Preferimos que alguien los aproveche antes que desecharlos”, señaló.

¿Cuántos muebles hay y qué sigue?

El hotel cuenta con 67 habitaciones y, por ahora, los muebles de tres están disponibles. A comienzos del próximo año se sumarán más objetos cuando avance la remodelación de otras 11 habitaciones.

Esto significa que habrá nuevas oportunidades para quienes busquen equipar su casa sin gastar dinero.

¿Cómo enterarse y retirar?

El conserje del hotel, Palle Gram, publicó la información en Facebook para que la comunidad sepa que puede acercarse. La condición es clara: no se hacen reservas y todo se entrega en el momento.

Construyen uno de los hoteles más altos de Sudamérica: tendrá 64 habitaciones, casino y costará más de USD 500 millones

Punta del Este está a punto de dar un salto histórico en su perfil urbano. El exclusivo balneario uruguayo avanza con uno de los desarrollos inmobiliarios más ambiciosos de Sudamérica: Cipriani Resort Residences & Casino, un complejo de lujo que no solo redefinirá el concepto de vivienda premium frente al mar, sino que también se convertirá en uno de los edificios más altos del continente.

Con una inversión estimada en USD 500 millones, el proyecto promete transformar la zona donde se levanta el icónico Hotel San Rafael, combinando historia, arquitectura de vanguardia y servicios de alto nivel.

El edificio residencial principal alcanzará los 320 metros de altura, superando al Costanera Center de Santiago de Chile, que hasta ahora ostenta el récord con 300 metros.

Esta cifra posiciona a Punta del Este en el mapa global de los grandes desarrollos verticales, algo inédito para una ciudad conocida tradicionalmente por su perfil bajo y su entorno natural.

Las residencias de lujo partirán desde los USD 1,7 millones para unidades de dos dormitorios, con entregas previstas para 2027. Cada apartamento contará con ventanales de piso a techo, techos de 3,4 metros de altura y vistas panorámicas al océano Atlántico.