De cara a las vacaciones de verano y las escapadas que realizan miles de argentinos para despedir el año, las petroleras y los bancos renuevan sus promociones en nafta y gasoil durante los fines de semana de diciembre, con descuentos que llegan hasta el 30%.
YPF, Axion Energy, Shell, Puma y Gulf ofrecen beneficios combinados con tarjetas bancarias y billeteras virtuales como MODO, ideales para quienes buscan cargar el tanque antes de viajar o reducir el impacto del combustible en los últimos días del año.
A continuación, el detalle de todas las promociones vigentes para aprovechar antes de salir a la ruta.
Descuentos en YPF durante diciembre
La petrolera estatal mantiene beneficios durante los fines de semana con distintos bancos:
- Banco Credicoop:Viernes, 20% de descuento pagando con CABAL MODO.Tope: $ 6.000 por semana (exclusivo cuentas sueldo).
- Banco Ciudad:Domingos, 10% de descuento con VISA o Mastercard vía MODO.Tope: $ 10.000 por cuenta y por mes.
- Banco Comafi:Sábados, 20% de descuento con VISA o Mastercard MODO.Tope: $ 8.000 por semana.
- Banco Nación:Viernes, sábados y domingos, 30% de descuento con VISA o Mastercard MODO.Tope: $ 15.000 por cuenta y por mes.
Promociones en Axion Energy
Axion también se suma a los descuentos fuertes para fin de año:
- Banco Nación:Viernes, sábados y domingos, 30% con VISA o Mastercard MODO.Tope: $ 15.000 mensual.
- Banco Credicoop:Viernes, 20% con CABAL MODO.Tope: $ 6.000 por semana (cuenta sueldo).
- Banco Ciudad:Domingos, 10% con VISA o Mastercard MODO.Tope: $ 10.000 mensual.
- Bancos Santa Fe, San Juan, Entre Ríos y Santa Cruz:Viernes, 20% con VISA o Mastercard MODO.Tope: $ 20.000 por cuenta y por mes.
- Ualá:Sábados, 15% con tarjeta de crédito Ualá.Tope: $ 5.000 por semana.
Descuentos en Shell para cargar antes de viajar
Shell mantiene una amplia red de beneficios bancarios:
- Banco Nación:Viernes, sábados y domingos, 30% con VISA o Mastercard MODO.Tope: $ 15.000 mensual.
- Banco Credicoop:Viernes, 20% con CABAL MODO.Tope: $ 6.000 semanal (cuenta sueldo).
- Banco Ciudad:Domingos, 10% con VISA o Mastercard MODO.Tope: $ 10.000 mensual.
- Banco Santa Fe, San Juan y Entre Ríos:Viernes, 20% con VISA o Mastercard MODO.Tope: $ 20.000 por mes.
- Banco Comafi:Domingos, 20% con VISA o Mastercard MODO.Tope: $ 8.000 por semana.
Promociones en Puma Energy
- Banco Comafi:Viernes, 15% con VISA o Mastercard MODO.Tope: $ 7.000 por semana.
- Banco Credicoop:Viernes, 20% con CABAL MODO.Tope: $ 6.000 por semana (cuenta sueldo).
- Banco Nación:Viernes, sábados y domingos, 30% con VISA o Mastercard MODO.Tope: $ 15.000 mensual.
Descuentos en estaciones Gulf
- Banco Credicoop:Viernes, 15% con VISA o CABAL MODO.Tope: $ 4.500 por semana.
- Banco Nación:Viernes, sábados y domingos, 30% con VISA o Mastercard MODO.Tope: $ 15.000 por mes.