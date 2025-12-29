De cara a las vacaciones de verano y las escapadas que realizan miles de argentinos para despedir el año, las petroleras y los bancos renuevan sus promociones en nafta y gasoil durante los fines de semana de diciembre, con descuentos que llegan hasta el 30%.

YPF, Axion Energy, Shell, Puma y Gulf ofrecen beneficios combinados con tarjetas bancarias y billeteras virtuales como MODO, ideales para quienes buscan cargar el tanque antes de viajar o reducir el impacto del combustible en los últimos días del año.

A continuación, el detalle de todas las promociones vigentes para aprovechar antes de salir a la ruta.

Descuentos en YPF durante diciembre

La petrolera estatal mantiene beneficios durante los fines de semana con distintos bancos:

Banco Credicoop :Viernes, 20% de descuento pagando con CABAL MODO.Tope: $ 6.000 por semana (exclusivo cuentas sueldo).

Banco Ciudad :Domingos, 10% de descuento con VISA o Mastercard vía MODO.Tope: $ 10.000 por cuenta y por mes.

Banco Comafi :Sábados, 20% de descuento con VISA o Mastercard MODO.Tope: $ 8.000 por semana.

Banco Nación:Viernes, sábados y domingos, 30% de descuento con VISA o Mastercard MODO.Tope: $ 15.000 por cuenta y por mes.

Promociones en Axion Energy

Axion también se suma a los descuentos fuertes para fin de año:

Banco Nación :Viernes, sábados y domingos, 30% con VISA o Mastercard MODO.Tope: $ 15.000 mensual.

Banco Credicoop :Viernes, 20% con CABAL MODO.Tope: $ 6.000 por semana (cuenta sueldo).

Banco Ciudad :Domingos, 10% con VISA o Mastercard MODO.Tope: $ 10.000 mensual.

Bancos Santa Fe, San Juan, Entre Ríos y Santa Cruz :Viernes, 20% con VISA o Mastercard MODO.Tope: $ 20.000 por cuenta y por mes.

Ualá:Sábados, 15% con tarjeta de crédito Ualá.Tope: $ 5.000 por semana.

Descuentos en Shell para cargar antes de viajar

Shell mantiene una amplia red de beneficios bancarios:

Banco Nación :Viernes, sábados y domingos, 30% con VISA o Mastercard MODO.Tope: $ 15.000 mensual.

Banco Credicoop :Viernes, 20% con CABAL MODO.Tope: $ 6.000 semanal (cuenta sueldo).

Banco Ciudad :Domingos, 10% con VISA o Mastercard MODO.Tope: $ 10.000 mensual.

Banco Santa Fe, San Juan y Entre Ríos :Viernes, 20% con VISA o Mastercard MODO.Tope: $ 20.000 por mes.

Banco Comafi:Domingos, 20% con VISA o Mastercard MODO.Tope: $ 8.000 por semana.

Promociones en Puma Energy

Banco Comafi :Viernes, 15% con VISA o Mastercard MODO.Tope: $ 7.000 por semana.

Banco Credicoop :Viernes, 20% con CABAL MODO.Tope: $ 6.000 por semana (cuenta sueldo).

Banco Nación:Viernes, sábados y domingos, 30% con VISA o Mastercard MODO.Tope: $ 15.000 mensual.

Descuentos en estaciones Gulf