Punta del Este está a punto de dar un salto histórico en su perfil urbano. El exclusivo balneario uruguayo avanza con uno de los desarrollos inmobiliarios más ambiciosos de Sudamérica: Cipriani Resort Residences & Casino, un complejo de lujo que no solo redefinirá el concepto de vivienda premium frente al mar, sino que también se convertirá en uno de los edificios más altos del continente.

Con una inversión estimada en USD 500 millones, el proyecto promete transformar la zona donde se levanta el icónico Hotel San Rafael, combinando historia, arquitectura de vanguardia y servicios de alto nivel.

Construyen en Uruguay uno de los hoteles más altos de Sudamérica

El edificio residencial principal alcanzará los 320 metros de altura, superando al Costanera Center de Santiago de Chile, que hasta ahora ostenta el récord con 300 metros.

Esta cifra posiciona a Punta del Este en el mapa global de los grandes desarrollos verticales, algo inédito para una ciudad conocida tradicionalmente por su perfil bajo y su entorno natural.

Las residencias de lujo partirán desde los USD 1,7 millones para unidades de dos dormitorios, con entregas previstas para 2027. Cada apartamento contará con ventanales de piso a techo, techos de 3,4 metros de altura y vistas panorámicas al océano Atlántico.

Lujo, tecnología y servicios exclusivos

El complejo no se limitará a viviendas. Cipriani Resort Residences & Casino incluirá:

Casino de clase internacional

Restaurante gourmet y bar

Salón VIP y espacio para eventos

Club de playa privado

Hotel cinco estrellas con 64 habitaciones

Servicios de conserjería digital, valet parking y seguridad inteligente

Todo el desarrollo apunta a ofrecer un estilo de vida integral frente al mar, donde el confort, la privacidad y la experiencia premium sean protagonistas.

Un proyecto pensado para el público brasileño

Dado el fuerte vínculo histórico entre Brasil y Punta del Este, la segunda etapa del desarrollo sumará 120 suites hoteleras y 68 nuevas residencias. Según sus impulsores, el diseño y los servicios fueron pensados especialmente para atraer a turistas e inversores brasileños, uno de los públicos más relevantes del balneario.

La orientación del edificio permitirá que todas las unidades disfruten de vistas abiertas al mar, un diferencial clave en el mercado inmobiliario de lujo.

El regreso del Hotel San Rafael

El diseño arquitectónico está a cargo del prestigioso estudio de Rafael Viñoly, en colaboración con la marca Cipriani. Uno de los ejes centrales del proyecto es la revitalización del histórico Hotel San Rafael, inaugurado en 1948 y símbolo de la época dorada de Punta del Este.

El nuevo desarrollo buscará preservar la esencia del edificio original, integrándolo al complejo moderno sin perder su valor patrimonial. La idea es honrar la historia del lugar mientras se proyecta hacia el futuro con una propuesta contemporánea.