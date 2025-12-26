La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó una nueva subasta excepcional en el que se podrá adquirir casi 30 iPhones en un remate público que se realizará a través del Banco Ciudad.

Estos dispositivos, que fueron secuestrados por la Dirección General de Aduanas (DGA), serán ofertados con precios iniciales que arrancan en torno a los $ 216.000, un valor muy por debajo de lo que actualmente ofrece el mercado.

La medida fue oficializada mediante la disposición 135/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial. Allí se autoriza “la venta de las mercaderías, en el estado en que se encuentran y exhiben -con la debida antelación y bajo modalidad electrónica-, de acuerdo al valor base y con las observaciones que en cada caso”.

Cuándo será la subasta de iPhones

El remate se llevará a cabo el 15 de enero de 2026 y forma parte del calendario de remates destacados del comienzo de año.

Se podrá acceder por intermedio de la plataforma online del Banco Ciudad, “bajo modalidad electrónica a través de la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/, de acuerdo a los términos y condiciones allí previstos”, señala el artículo 2° de la normativa.

Asimismo, en la página web también se publicarán las condiciones de venta establecidas para el proceso de subasta pública, como así también los catálogos, fotos y datos legales de los 30 dispositivos disponibles.

ARCA: uno por uno, los artículos que subastará el Banco Ciudad

Dentro de los productos destacados se encuentran:

Categorías Cantidad Iphone 15 9 (cuatro con 256 GB y cinco con 128 GB) Iphone 13 2 (de 128 GB) Iphone 12 16 (ocho con 256 GB y ocho con 128 GB) Dos auriculares marca Apple y un cable para Iphone. 3 Total de artículos 30

Cómo participar de la subasta online

Para sumarse al remate, los usuarios deberán registrarse previamente en el portal oficial de subastas del Banco Ciudad (subastas.bancociudad.com.ar) y cumplir con algunos pasos simples:

Registrarse como usuario en la web del Banco Ciudad.

Una vez dentro, hay que ubicar el remate correspondiente y revisar en detalle las condiciones de venta.

Realizar un depósito de garantía equivalente al 10% del valor base del lote seleccionado.

Participar de la puja online el día del remate.

Es importante tener en cuenta que los valores finales estarán sujetos al pago de IVA (21%) y del impuesto interno (10,5%), y que no se realizan envíos: quienes resulten ganadores deberán retirar los iPhone personalmente en el lugar indicado por ARCA tras efectuar el pago.