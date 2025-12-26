En esta noticia
La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó una nueva subasta excepcional en el que se podrá adquirir casi 30 iPhones en un remate público que se realizará a través del Banco Ciudad.
Estos dispositivos, que fueron secuestrados por la Dirección General de Aduanas (DGA), serán ofertados con precios iniciales que arrancan en torno a los $ 216.000, un valor muy por debajo de lo que actualmente ofrece el mercado.
La medida fue oficializada mediante la disposición 135/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial. Allí se autoriza “la venta de las mercaderías, en el estado en que se encuentran y exhiben -con la debida antelación y bajo modalidad electrónica-, de acuerdo al valor base y con las observaciones que en cada caso”.
Cuándo será la subasta de iPhones
El remate se llevará a cabo el 15 de enero de 2026 y forma parte del calendario de remates destacados del comienzo de año.
Se podrá acceder por intermedio de la plataforma online del Banco Ciudad, “bajo modalidad electrónica a través de la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/, de acuerdo a los términos y condiciones allí previstos”, señala el artículo 2° de la normativa.
Asimismo, en la página web también se publicarán las condiciones de venta establecidas para el proceso de subasta pública, como así también los catálogos, fotos y datos legales de los 30 dispositivos disponibles.
ARCA: uno por uno, los artículos que subastará el Banco Ciudad
Dentro de los productos destacados se encuentran:
|Categorías
|Cantidad
|Iphone 15
|9 (cuatro con 256 GB y cinco con 128 GB)
|Iphone 13
|2 (de 128 GB)
|Iphone 12
|16 (ocho con 256 GB y ocho con 128 GB)
|Dos auriculares marca Apple y un cable para Iphone.
|3
|Total de artículos
|30
Cómo participar de la subasta online
Para sumarse al remate, los usuarios deberán registrarse previamente en el portal oficial de subastas del Banco Ciudad (subastas.bancociudad.com.ar) y cumplir con algunos pasos simples:
- Registrarse como usuario en la web del Banco Ciudad.
- Una vez dentro, hay que ubicar el remate correspondiente y revisar en detalle las condiciones de venta.
- Realizar un depósito de garantía equivalente al 10% del valor base del lote seleccionado.
- Participar de la puja online el día del remate.
Es importante tener en cuenta que los valores finales estarán sujetos al pago de IVA (21%) y del impuesto interno (10,5%), y que no se realizan envíos: quienes resulten ganadores deberán retirar los iPhone personalmente en el lugar indicado por ARCA tras efectuar el pago.