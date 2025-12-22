México está a punto de marcar un antes y un después en la arquitectura regional. En el corazón del norte del país avanza la construcción de la Torre Rise, un ambicioso proyecto que convertirá a Monterrey en la sede del edificio más alto de Latinoamérica y en uno de los puntos más relevantes del mapa global de los rascacielos.

Con una altura total proyectada de 484 metros, esta estructura no solo dominará el skyline mexicano, sino que también se posicionará como la segunda más alta del continente americano, solo superada por el One World Trade Center de Nueva York.

Construyen el edificio más alto y moderno de América Latina

De acuerdo con los desarrolladores, la Torre Rise contará con 96 niveles habitables, coronados por una aguja arquitectónica que completará su altura final de 484 metros. Esta cifra supera ampliamente a cualquier otro edificio existente en América Latina.

El nuevo rascacielos dejará atrás a la Torre Obispado, también ubicada en Monterrey, ampliando por más de 170 metros la diferencia entre ambas construcciones y consolidando a la ciudad como un polo de desarrollo vertical sin precedentes en la región.

La idea detrás del mega proyecto

El proyecto fue concebido como un complejo de uso mixto, pensado para integrar trabajo, vivienda, turismo y entretenimiento en un solo espacio. La torre incluirá:

35 niveles de oficinas corporativas

22 pisos de departamentos residenciales

10 niveles destinados a un hotel de lujo

4 plantas comerciales

Entre sus mayores atractivos se destaca el SkyDeck 360°, un mirador panorámico ubicado en los niveles superiores, que ofrecerá vistas completas de Monterrey y sus montañas. Además, está previsto un atractivo extremo: una tirolesa a más de 400 metros de altura, instalada en uno de los pisos más altos.

Un rascacielos sustentable y con diseño de vanguardia

Más allá de su altura, la Torre Rise en Monterrey busca diferenciarse por su enfoque ambiental. El edificio incorporará más de 4.000 metros cuadrados de áreas verdes, una fachada de cristal con control térmico y esquinas curvas diseñadas para minimizar el impacto del viento.

El proyecto ya cuenta con certificaciones internacionales de sostenibilidad, entre ellas LEED Silver, Green Globes, Building EQ y Well, lo que lo posiciona como uno de los rascacielos más avanzados de la región en términos de eficiencia y bienestar.

Ubicación estratégica en una de las zonas más emblemáticas

La torre se construye en la colonia Obispado, una de las áreas más tradicionales y elevadas de Monterrey. Su emplazamiento, cercano al cerro del Obispado y frente al río Santa Catarina, le permitirá convertirse en un nuevo ícono visual de la ciudad y en un punto de referencia urbano de escala internacional.

Cuándo se inaugurará la Torre Rise

La obra comenzó en 2023 y, según el cronograma oficial, la inauguración está prevista para el verano de 2026, en un contexto clave para la ciudad, que se prepara para recibir eventos internacionales como el Mundial de la FIFA.