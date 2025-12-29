Wyndham Hotels & Resorts confirmó su participación en la próxima edición de la Feria internacional del Turismo (FITUR), que se llevará a cabo del 21 al 25 de enero de 2026 en Madrid, España.

Durante la 46ª edición de FITUR —el primer encuentro anual clave para la industria global de viajes y turismo, que reúne a más de 250.000 profesionales de 156 países—, la compañía de franquicias hoteleras más grande del mundo, con aproximadamente 8,300 hoteles en cerca de 100 países, desarrollará una intensa agenda de trabajo con empresarios, operadores turísticos y autoridades de distintos destinos, con el objetivo de consolidar el crecimiento de negocio en el mercado europeo e impulsar nuevas oportunidades de negocio para la región, y para los hoteles del portafolio de Latinoamérica y el Caribe; así como de Europa.

Actualmente, Europa representa un mercado estratégico en expansión para la región de Latinoamérica y el Caribe, especialmente para los hoteles del Caribe y México, con una demanda sostenida en destinos de playa y resorts. En este contexto, la participación de Wyndham en FITUR se afianza como una plataforma fundamental para seguir ampliando oportunidades comerciales con este mercado.

Este año, México participará como País Socio de FITUR, un hecho especialmente relevante para Wyndham Hotels & Resorts, ya que se trata de uno de sus mercados estratégicos. Recientemente, la compañía reforzó su plan de expansión con la incorporación de 15 nuevas propiedades, alcanzando un total de 100 hoteles en operación con más de 15.800 habitaciones. Con este hito, México se posiciona como el sexto país con mayor número de hoteles de la compañía a nivel global y como el mercado más grande dentro de la región LATAMC.

“Nuestra participación en FITUR es una instancia clave para consolidar el vínculo con socios estratégicos y seguir impulsando nuevas oportunidades de negocio para el crecimiento de nuestra región. Vamos a reforzar nuestra presencia junto a propietarios, desarrolladores, operadores y aliados comerciales, apalancados en el Wyndham Advantage, una plataforma integral de distribución, marketing y tecnología que incluye más de USD 375 millones de inversión en innovación desde 2018 y el respaldo de más de 121 millones de miembros de Wyndham Rewards a nivel global.”— Gustavo Viescas, Presidente, Latinoamérica y el Caribe, Wyndham Hotels & Resorts

Por parte de la compañía, además de Gustavo Viescas Presidente de WHR para la región, también asistirán Jimena Faena, VP, Marketing & Revenue Management de la compañía para Latinoamérica y el Caribe; María Carolina Pinheiro, VP de Desarrollo para Latinoamérica, y de Andrés Bernal, Senior Director Global & Field Sales de Wyndham Hotels & Resorts para Latinoamérica y el Caribe.

Asimismo, distintos hoteles del portafolio acompañarán la presencia institucional de Wyndham durante FITUR, entre ellos propiedades de Grupo Costa del Sol de Perú, Wyndham Grand Cancún All Inclusive Resort & Villas, Viva Resorts by Wyndham, Wyndham Grand Rio Mar Rainforest Beach and Golf Resort, Wyndham Palmas Beach & Golf Boutique Resort, ambos en Puerto Rico, Gran Hotel Europa Santo Domingo Trademark Collection by Wyndham, los All Inclusive Decameron Hotels & Resorts que forman parte del porfolio de Ramada by Wyndham y Trademark Collection by Wyndham, entre otros.

De esta manera, Wyndham Hotels & Resorts reafirma su compromiso con sus franquiciatarios al fortalecer relaciones de alto valor con los actores clave de la industria global de viajes y turismo. Con ello, abre nuevas oportunidades de innovación, desarrollo y networking estratégico.