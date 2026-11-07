El cambio de temporada también modifica las prioridades de compra para el hogar. Con el verano cada vez más cerca, los muebles de exterior aparecen entre las categorías alcanzadas por las promociones vigentes de COTO, junto con otros productos que pueden resultar útiles para renovar distintos espacios de la casa.

La campaña tiene una fecha de finalización definida: los beneficios informados están disponibles hasta el 8 de noviembre. Entre las propuestas se destacan descuentos de hasta 50% en determinados muebles de exterior, aunque la rebaja no alcanza necesariamente a todos los productos de la categoría.

El esquema promocional se extiende además a otros artículos vinculados con el hogar. Bazar y productos de limpieza seleccionados también tienen descuentos de hasta 50%, mientras que los electrodomésticos cuentan con alternativas diferentes de descuento y financiación.

Bazar y productos de limpieza seleccionados también tienen descuentos de hasta 50%. Fuente: Shutterstock Africa Studio

Muebles de exterior: qué promoción está vigente

Los muebles de exterior forman parte del grupo de categorías con hasta 50% de descuento. La información disponible no especifica qué modelos están incluidos ni establece un porcentaje único para todos los productos, por lo que el beneficio debe considerarse aplicable únicamente a los seleccionados.

La misma promoción alcanza a determinados productos de bazar. Se trata de una categoría amplia, por lo que no es posible establecer a partir de la información disponible cuáles son los artículos concretos que participan de la campaña ni si todos tienen el descuento máximo informado.

En productos de limpieza seleccionados también se ofrece hasta 50% de descuento. Así, la campaña reúne artículos asociados tanto al equipamiento de espacios exteriores como al mantenimiento cotidiano del hogar, con condiciones que dependen de cada selección.

Cuándo terminan las promociones de COTO

Los electrodomésticos presentan un esquema distinto. En una selección se ofrece hasta 35% de descuento, 12 cuotas sin interés y envío bonificado, mientras que otra contempla hasta 40% de descuento en un pago con efectivo, débito o crédito, también con envío bonificado.

La combinación de descuentos y financiación permite diferenciar las promociones según el tipo de compra y la forma de pago elegida. Sin embargo, la información disponible no permite determinar qué artículos específicos corresponden a cada alternativa ni cuáles tienen el porcentaje máximo.

El punto común entre las distintas categorías es la vigencia: las promociones informadas terminan el 8 de noviembre. Los porcentajes corresponden a los máximos comunicados y no implican que todos los productos incluidos tengan la misma rebaja.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.