Entre las oportunidades más destacadas se encuentran productos de marcas líderes con importantes rebajas directas sobre el precio de lista.

Con la llegada del clima cálido y ante las constantes variaciones de precios, la compra de electrodomésticos esenciales se convierte en una oportunidad estratégica para los consumidores que buscan equipar el hogar sin descuidar el presupuesto .

Durante las jornadas de promociones online que ofrece el CyberMonday, grandes cadenas de electrodomésticos y tiendas digitales ofrecen rebajas significativas y planes de pago en cuotas sin interés en categorías clave como lavarropas, aires acondicionados y heladeras.

Las ofertas que podés encontrar para renovar lavarropas, aire acondicionado y heladera

Entre las oportunidades más destacadas de la fecha para el equipamiento del hogar se encuentran productos de marcas líderes con importantes rebajas directas sobre el precio de lista y diversas alternativas de financiación bancaria:

Heladera con Freezer Midea (295L Cíclica Blanca): presenta un valor de oferta de $790.361 (5% de descuento sobre los $831.959 de lista). Se puede adquirir en hasta 12 cuotas sin interés de $65.863,42 o con un descuento especial abonando vía transferencia bancaria por $632.288 (-20%).

Lavarropas Automático Inverter Philco (6 kg - 1200 RPM): este modelo de carga frontal se encuentra rebajado a $499.999 (con un 28% de descuento sobre su valor original de $699.999). Se comercializa con opciones de financiación que van desde 3 cuotas sin interés de $166.666, 6 cuotas sin interés de $83.333, hasta 10 cuotas sin interés de $50.000 (o 18 cuotas fijas de $35.478).

Aire Acondicionado Philco Inverter: disponible a un precio contado de $699.999, este equipo contempla opciones de pago diferido sin interés que incluyen 4 cuotas de $174.999,75 con débito de todos los bancos, o 6 cuotas sin interés de $116.666,50 con tarjetas de crédito y Mercado Pago.

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Qué otros productos tecnológicos y para el hogar tienen rebajas de último momento

Más allá de los electrodomésticos tradicionales de cocina y climatización, el abanico de promociones se extiende a tecnología de alta gama y artículos para el descanso, con importantes facilidades de pago:

Notebook Acer (Procesador AMD Ryzen 7 7730U - 16GB RAM - 512GB SSD): este equipo portátil con pantalla Full HD y sistema operativo Windows 11 se ofrece con un 25% de descuento sobre su precio lista, quedando en $1.303.999 (con envío gratis a todo el país). Además, se suma un beneficio extra del 5% de descuento adicional para quienes abonen mediante transferencia o depósito bancario.

Smartphone Samsung Galaxy de alta gama (512 GB): el dispositivo móvil se comercializa con hasta un 19% de descuento y opciones de financiación de 12 cuotas sin interés con todos los bancos (o hasta 18 cuotas sin interés con entidades seleccionadas). Además, la marca contempla el programa Plan Canje para entregar un equipo usado en parte de pago, un 15% de reintegro a través de MODO (con tope de $50.000) y descuentos adicionales en el ecosistema de accesorios.

Sommier 2 Plazas Resorte Bonnell Sealy Linen (140x190 cm) + 2 Almohadas: este conjunto para el dormitorio se encuentra rebajado a $699.999. El diferencial principal radica en sus facilidades de financiación, permitiendo diferir el pago en hasta 24 cuotas sin interés de $29.167 abonando con tarjetas Visa, Mastercard o Mercado Pago.

El abanico de promociones se extiende a tecnología de alta gama y artículos para el descanso. CyberMonday oficial

Hasta cuándo hay tiempo para aprovechar las ofertas y cuotas sin interés

Las jornadas de descuentos online del CyberMonday entran en su fase de cierre. La edición oficial finaliza a las 23:59 del miércoles 5 de noviembre de 2026, por lo que restan pocas horas para efectuar las operaciones y asegurar el congelamiento de precios antes de las actualizaciones de catálogo.