El outlet oficial Ferbi ofrece celulares reacondicionados de primeras marcas, con descuentos y financiación de hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados.

Uno de los diferenciales de la propuesta son los celulares reacondicionados (equipos que no están nuevos de fábrica). Según informa la empresa en su página oficial, los dispositivos reacondicionados pasan por controles de funcionamiento, batería y estado estético.

Qué celulares se pueden conseguir en el outlet

Entre los modelos publicados en el catálogo oficial figuran equipos Samsung Galaxy A34 5G, Galaxy A52 y Galaxy S20 FE. Sus precios dependen del producto y de la condición seleccionada, por lo que es necesario consultar cada ficha antes de comprar.

La tienda también comercializa productos de la categoría Open Box, que son equipos nuevos cuya caja fue abierta, por ejemplo, para controles o exhibición.

Celulares de Ferbi Ferbi

Cómo comprar en Ferbi y qué garantía ofrece

La compra se realiza a través de la tienda oficial de Ferbi. El sitio informa que ofrece hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados y garantía de 12 meses en los artículos alcanzados por esa cobertura.

Antes de concretar la operación, se recomienda revisar el precio final, la financiación disponible para el modelo elegido, su clasificación estética y las condiciones de garantía.

Cuánto cuestan los celulares en Ferbi y cómo se pueden pagar

El catálogo oficial de Ferbi ofrece celulares reacondicionados con precios que parten de los $ 90.250. Entre las opciones publicadas figuran:

Samsung Galaxy A03 a $ 90.250;

Samsung Galaxy A23 a $ 252.700;

Samsung Galaxy S20 FE a $ 256.747;

Samsung Galaxy A34 5G a $ 416.955.

Samsung Galaxy A54 a $ 480.130

Samsung Galaxy A53 a $ 490.000.

Los valores corresponden a los publicados en la tienda online al día de la fecha y pueden variar según la disponibilidad y las condiciones del equipo.

En cuanto a los medios de pago, Ferbi informa que ofrece hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados. La tienda también anuncia envío gratuito a partir de $ 450.000 y garantía de 12 meses.